Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгород официально включили в список резервных городов чемпионата мира по волейболу

30 октября 2019, 13:26
Фото: ПСК "БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ"
Соревнования пройдут в России в 2022 году.

На сайте Всероссийской федерации волейбола опубликовали письмо о включении Белгорода в список резервных городов ЧМ-2022.

Генеральный директор ФИВБ Фабио Азеведо сообщил, что после инспекционных визитов ФИВБ в города – кандидаты Белгород получил низкую общую оценку и не был выбран в качестве города проведения чемпионата, хотя и «представил хорошее предложение как город-кандидат».

Но после пересмотра и «принимая во внимание волейбольную историю и культуру города», было принято решение предоставить Белгороду статус «резервного города» для чемпионата мира.

Напомним, шанс принять матчи волейбольного мундиаля у Белгорода снова появился в сентябре. 1 августа Белгород не вошёл в окончательный список из десяти городов ЧМ-2022. Тарас Хтей рассказывал ИА «Бел.Ру», что находится в шоке от решения международной федерации волейбола. Геннадий Шипулин назвал это «пощёчиной для белгородского волейбола». После в отставку ушёл начальник управления физкультуры и спорта региона Олег Сердюков.

В Белгороде в 2020 году планируют сдать спортивную арену на 10 тысяч мест. Как будет выглядеть сооружение, нам рассказали и показали проектировщики арены.

Материалы по теме
Новый дом для «львов». Какой будет спортивная арена в БелгородеУ Белгорода вновь появился шанс принять чемпионат мира по волейболу 2022 годаВ Белгороде определились с проектировщиком здания спортивной арены
#Новости#Геннадий Шипулин#Всероссийская федерация волейбола#Города#Чемпионат мира#Тарас Хтей#Волейбол#Фивб#Новости Белгорода#Спорт
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46