Белгород официально включили в список резервных городов чемпионата мира по волейболу

Напомним, шанс принять матчи волейбольного мундиаля у Белгорода снова появился в сентябре. 1 августа Белгород не вошёл в окончательный список из десяти городов ЧМ-2022. Тарас Хтей рассказывал ИА «Бел.Ру», что находится в шоке от решения международной федерации волейбола. Геннадий Шипулин назвал это «пощёчиной для белгородского волейбола». После в отставку ушёл начальник управления физкультуры и спорта региона Олег Сердюков.