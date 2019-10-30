Белгород официально включили в список резервных городов чемпионата мира по волейболу

На сайте Всероссийской федерации волейбола опубликовали письмо о включении Белгорода в список резервных городов ЧМ-2022.
Генеральный директор ФИВБ Фабио Азеведо сообщил, что после инспекционных визитов ФИВБ в города – кандидаты Белгород получил низкую общую оценку и не был выбран в качестве города проведения чемпионата, хотя и «представил хорошее предложение как город-кандидат».
Но после пересмотра и «принимая во внимание волейбольную историю и культуру города», было принято решение предоставить Белгороду статус «резервного города» для чемпионата мира.
Напомним, шанс принять матчи волейбольного мундиаля у Белгорода снова появился в сентябре. 1 августа Белгород не вошёл в окончательный список из десяти городов ЧМ-2022. Тарас Хтей рассказывал ИА «Бел.Ру», что находится в шоке от решения международной федерации волейбола. Геннадий Шипулин назвал это «пощёчиной для белгородского волейбола». После в отставку ушёл начальник управления физкультуры и спорта региона Олег Сердюков.