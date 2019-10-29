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Posted 29 октября 2019, 10:50

Published 29 октября 2019, 10:50

Modified 20 августа 2024, 00:43

Updated 20 августа 2024, 00:43

Свидетель по делу об убийстве в Белгородской области может сам попасть под арест

Свидетель по делу об убийстве в Белгородской области может сам попасть под арест

29 октября 2019, 10:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Ему предъявили обвинение за дачу ложных показаний в суде.

В июле 2019 года 40-летний житель Чернянского района давал показания в суде по уголовному делу своего знакомого, которого обвиняли в убийстве жены. Мужчина рассказал суду, что женщина очнулась в машине скорой помощи и сообщила, что её муж не виноват. При этом полученные ею травмы были не совместимы с жизнью.

Суд дал критическую оценку его показаниям. Новооскольский следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса за заведомо ложные показания свидетеля в суде. Сейчас проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства. Мужчине грозит наказание от штрафа до 80 тыс. рублей до исправительных работ на срок до двух лет или ареста до трёх месяцев.

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