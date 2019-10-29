Свидетель по делу об убийстве в Белгородской области может сам попасть под арест

В июле 2019 года 40-летний житель Чернянского района давал показания в суде по уголовному делу своего знакомого, которого обвиняли в убийстве жены. Мужчина рассказал суду, что женщина очнулась в машине скорой помощи и сообщила, что её муж не виноват. При этом полученные ею травмы были не совместимы с жизнью.