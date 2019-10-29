«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ВСК на уровне ruАA

САО «ВСК» – один из лидеров страхового рынка РФ по объёмным показателям. Страховой портфель компании высоко диверсифицирован по видам, клиентской базе и географии деятельности. Темпы прироста премий составили 6,1 % за I полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также оценивается позитивно.
Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности собственных средств – 27 %, а также инвестиций − 8,3 % (за I полугодие 2019 года в годовом выражении). Показатели текущей ликвидности и уточнённой страховой ликвидности-нетто компании находятся на высоком уровне (1,28 и 1,39 на 30.06.2019 соответственно). В числе позитивных факторов также отмечаются высокое отклонение маржи платёжеспособности от норматива и значительный запас свободного капитала (115,2 % и 103,5 % на 30.06.2019 соответственно).
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов компании. Доля высоколиквидных вложений в объекты с условным рейтинговым классом ruА- и выше составила 57,7 % от активов. Инвестиционный портфель компании представлен в основном депозитами в банках с высокими кредитными рейтингами, государственными ценными бумагами, высоколиквидными ценными бумагами ведущих эмитентов. Активы компании высоко диверсифицированы: на 30.06.2019 доля крупнейшего контрагента в активах за вычетом отложенных аквизиционных расходов составила 3,9 %, трёх крупнейших – 9,4 %.
Качество перестраховочной защиты отмечается агентством как высокое. За I полугодие 2019 года более 97 % взносов, переданных в перестрахование, приходится на компании с условным рейтинговым классом ruA и выше. Компания имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев.
ВСК обладает соответствующим качеством корпоративного управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформировано несколько коллегиальных органов, в функции которых входит управление рисками, а также реализуется концепция интегрированного риск-менеджмента. Стратегия компании соответствует текущему состоянию экономики.
Крупнейшими видами страхования для компании являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС.
Подтверждение рейтинга отражает высокий профессионализм команды ВСК, стабильность и качество нашей системы управления и риск-менеджмента. Мы продолжаем цифровизацию наших бизнес-процессов, внедряем инновационные решения, формируем комплексные предложения для наших клиентов, повышаем качество системы урегулирования убытков. Это основа нашей стратегии, позволяющая создавать уникальные для страховой отрасли продукты и быстро выводить их на рынок.Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров ВСК
Справка. Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надёжность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.