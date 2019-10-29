Белоблводоканал и главного инженера наказали рублём за плохую воду

Исследование проб из водонапорной башни в селе Малое Городище провели эксперты районного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Оказалось, что качество питьевой воды не отвечает нормативам по запаху, жёсткости и содержанию железа.
В отношении юрлица ГУП «Белоблводоканал» и главного инженера были заведены административные дела. В областной прокуратуре сообщили, что территориальный отдел Роспотребнадзора наказал предприятие штрафом в размере 20 тыс. рублей, должностное лицо – 2 тыс. рублей.
Надзорное ведомство потребовало от руководителя ГУП устранить нарушения. Рассмотрение представления взято на контроль.
Качество воды, особенно в районах индивидуального жилищного строительства, уже не первый год входит в число самых обсуждаемых тем в Белгородской области. В рубрику "Чёрный список" на сайте Бел.Ру однажды написали, что, чтобы решить проблему, нужно прямые линии с президентом проводить каждую неделю. Белгородцы записали не одно обращение к Путину по качеству воды в их домах.