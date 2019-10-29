Белоблводоканал и главного инженера наказали рублём за плохую воду

Качество воды, особенно в районах индивидуального жилищного строительства, уже не первый год входит в число самых обсуждаемых тем в Белгородской области. В рубрику "Чёрный список" на сайте Бел.Ру однажды написали, что, чтобы решить проблему, нужно прямые линии с президентом проводить каждую неделю. Белгородцы записали не одно обращение к Путину по качеству воды в их домах.