Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов

«Главная задача “Тинькофф” в телекоме – делать клиентов счастливыми. Поэтому мы бьёмся не столько за долю рынка, сколько за лучший продукт на рынке. И менее чем за два года работы мы достигли отличных результатов: провели региональную экспансию и вышли в более 60 регионов, набрали большую базу абонентов по всей стране, которые ценят наши преимущества. Клиенты нас выбирают за лучший клиентский сервис, которым славится “Тинькофф” (по версии рейтинга мобильных операторов “Банки.ру”); одно из лучших роуминговых предложений на рынке с целым набором индивидуальных опций и без скрытых непонятных списаний; сбалансированный тарифный конструктор для связи внутри страны; гиперудобное мобильное приложение, отмеченное как пользователями, так и Роскачеством. За это время мы запустили тесную интеграцию с банковскими услугами – получать голосовую связь можно за траты по карте, стали партнёрами с лучшими музыкальными и видеосервисами и т. д. Наша ближайшая цель – миллион счастливых абонентов».