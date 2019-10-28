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В Белгородской области начнётся сезон охоты на зайца-русака и лисицу

28 октября 2019, 10:31
Фото: pixabay.com
В управлении экоохотнадзора разъяснили, сколько животных можно отстреливать в день и в какие сроки.

Со 2 ноября в регионе начинается сезон охоты на зайца-русака и лисицу. Как сообщили в управлении экологического и охотничьего надзора, охотникам разрешено отстреливать не больше одного зайца в день до 15 января следующего года. На лисиц количественное ограничение не распространяется, а охотничий сезон продлится до 29 февраля.

Однако перед тем, как выходить на охоту, белгородцам необходимо получить разрешения. Для этого следует обратиться к инспекторам регионального экоохотнадзора в муниципальных районах с заявлением и оплатить 650 рублей госпошлины.

В заявлении охотник должен указать ФИО, паспортные данные, вид охоты, информацию о добываемых ресурсах и их количестве, сроки и место охоты, а также данные своего охотничьего билета. В управлении напомнили, что за нарушение законодательства предусмотрен административный штраф.

По фактам браконьерства или нарушения КоАП жителей Белгородской области попросили обращаться в диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 8 (4722) 310-112.

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#Новости#Заяц#Лисицы#Квоты#Заяц-русак#Охотничий сезон#Экоохотнадзор#Сезон охоты#Общество
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