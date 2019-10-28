В Белгородской области начнётся сезон охоты на зайца-русака и лисицу

Со 2 ноября в регионе начинается сезон охоты на зайца-русака и лисицу. Как сообщили в управлении экологического и охотничьего надзора, охотникам разрешено отстреливать не больше одного зайца в день до 15 января следующего года. На лисиц количественное ограничение не распространяется, а охотничий сезон продлится до 29 февраля.