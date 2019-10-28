Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ростелеком» провёл интернет в 130 социальных учреждений Белгородской области

28 октября 2019, 09:15
Фото: ПАО «Ростелеком»
«Ростелеком» завершил первый этап проекта «Цифровая экономика» по созданию телекоммуникационной инфраструктуры для социально значимых учреждений Белгородской области.

Среди них фельдшерско-акушерские пункты, органы самоуправления, образовательные организации, подразделения МВД и другие. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростным интернетом 134 таких объекта. Для этого специалисты компании проложили 97 км волоконно-оптических линий связи.

В Белгородской области к единой инфокоммуникационной сети мы подключили уже около четырёх тысяч социально значимых объектов. Имея богатый опыт в реализации таких проектов, наши специалисты выполняют работу качественно и в срок. В ближайшие два года «Ростелекому» предстоит обеспечить высокоскоростным интернетом почти четыреста социально значимых объектов. Уверен, что компания выполнит свои обязательства.

В 2019 году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе. Компания заключила девять госконтрактов на создание телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках исполнения государственных контрактов с 2019 по 2021 год цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов.Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»

Материалы по теме
«Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание IT-инфраструктуры в «РЖД Интернешнл»«Ростелеком» поможет оцифровать и сохранить урожай«Ростелеком» предлагает создать киберзащиту умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
#Новости#ПАО «Ростелеком»#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59