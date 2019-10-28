«Ростелеком» провёл интернет в 130 социальных учреждений Белгородской области

В Белгородской области к единой инфокоммуникационной сети мы подключили уже около четырёх тысяч социально значимых объектов. Имея богатый опыт в реализации таких проектов, наши специалисты выполняют работу качественно и в срок. В ближайшие два года «Ростелекому» предстоит обеспечить высокоскоростным интернетом почти четыреста социально значимых объектов. Уверен, что компания выполнит свои обязательства.