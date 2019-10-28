«Ростелеком» провёл интернет в 130 социальных учреждений Белгородской области

Среди них фельдшерско-акушерские пункты, органы самоуправления, образовательные организации, подразделения МВД и другие. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростным интернетом 134 таких объекта. Для этого специалисты компании проложили 97 км волоконно-оптических линий связи.
В Белгородской области к единой инфокоммуникационной сети мы подключили уже около четырёх тысяч социально значимых объектов. Имея богатый опыт в реализации таких проектов, наши специалисты выполняют работу качественно и в срок. В ближайшие два года «Ростелекому» предстоит обеспечить высокоскоростным интернетом почти четыреста социально значимых объектов. Уверен, что компания выполнит свои обязательства.
В 2019 году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе. Компания заключила девять госконтрактов на создание телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках исполнения государственных контрактов с 2019 по 2021 год цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов.Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»