«Ночь искусств – 2019» в Белгороде: куда пойти и сколько стоит?

Posted 28 октября 2019,, 17:00
Published 28 октября 2019,, 17:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Впервые она состоялась в Москве в 2013 году и с тех пор охватывала всё большее количество регионов России. В 2017 году «Ночь искусств» впервые прошла по всей стране.
Белгород был одним из первых городов, который сразу поддержал эту акцию. Благодаря ей любой желающий может попасть в театры, музеи, ДК и другие культурные места совершенно бесплатно. Однако, как нам удалось узнать, за некоторые культурные удовольствия в Белгороде всё же придётся платить.
В этом году в драматическом театре «Ночь искусств» продлится с 21:00 по 23:00. Зрителям покажут камерный спектакль «Щепкинский урок» о великом актёре, его юности, выкупе из крепостных и развитии как творческой личности. Помимо этого гостей ожидает фотозона и выставка «От фестиваля к фестивалю».
Возрастное ограничение: 16+
Программа филармонии в рамках акции стартует с 18:30 выставкой художницы Анастасии Лукши, а для детей в это же время будет работать программа от «Диксиленда» – джазового оркестра филармонии. В 19:00 здесь можно прослушать лекцию «Классика – это не скучно». В 19:45 все ценители джаза могут встретиться с дирижёром эстрадно-джазового оркестра No Comment Игорем Овчаровым. Единственное платное мероприятие вечера – концерт органной музыки в 21:00. Завершится всё в 22:00 фрагментом спектакля «ЧеLOVEк». Точное расписание полной программы можно посмотреть на сайте филармонии.
Возрастное ограничение: 6+
3 октября программа «Ночи искусств» в Белгородском художественном музее откроется с 11:00 мастер-классом «Незнакомец». Гостям предложат создать маскарадную маску в смешанной технике. Этот же мастер-класс пройдёт в 13:00, и оба они будут платными. Остальные пункты программы можно будет посмотреть бесплатно: выставки «Колокольный перезвон», «Восьмое чудо света», «За зеркалом сцены», в 19:00 – концерт «Музыка для души», в 16:00 и 21:30 – настольные игры для взрослых и детей.
В 17:00 и 21:00 пройдёт мастер-класс по созданию портретов в стиле поп-арт, с 16:00 по 22:00 будут показывать киносказки «Кащей бессмертный», «Садко», «Королевство кривых зеркал». На сайте музея уже размещено подробное расписание.
Возрастное ограничение: 6+
Для всех желающих проведут мастер-классы «Мастерская театральных фей», «И оживают куклы», фотоквест «Найди и выложи в Instagram», покажут отрывок из спектакля «Золушка», предложат путешествие по спектаклям. Самые любопытные изучат устройство сцены, попутешествуют по спектаклям и пообщаются с артистами и героями. Прийти на «Ночь искусств» в Белгородский государственный театр кукол можно к 16:00.
Возрастное ограничение: 0+
С малышами можно сходить на авансцену на «Саквояж с чудесами», мастер-класс по изготовлению перчаточных и пальчиковых кукол, создать театральные образы из песка. А если ребёнка привлекает актёрское мастерство, то можно заглянуть на мероприятие «Открой дверь в сказку».
В рамках акции на малой сцене дошколятам предложат самим инсценировать сказку, познакомят с разновидностями кукол, научат делать маски и произносить скороговорки.
Для подростков и молодёжи большая сцена устроит интеллектуальный QUIZ. Тут любой желающий сможет проявить интеллект и показать актёрское мастерство.
В виртуальном концертном зале оркестр народных инструментов Свердловской детской филармонии покажет сказку «Серебряное копытце».
Во время антрактов будет работать «Книжный буфет», «Театральная гримёрка», «Виртуальная галерея театрального искусства». Запечатлеть себя на «Ночи искусств» в детской библиотеке можно будет в фотозоне. А если выложить своё фото в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #НочьискусстввЛихановке, можно будет получить приз.
Начнётся развлекательная программа с 18:00.
Возрастное ограничение: 0+
Программа фотогалереи состоит из фотовыставок Александра Тягны-Рядно «Страницы эпохи» и Виталия Собровина «Строкою Пушкина воспето», «Эпоха мастера» о творчестве В. И. Слободчука и белгородском театре. Кроме этого, фотохудожник Игорь Горелик проведёт мастер-класс по съёмке студийного портрета и расскажет некоторые секреты этого дела. Здесь же пройдёт выступление белгородской группы Super Lemon Says и трансляция спектакля «Смута. 1609–1611 гг.» от Малого театра.
Всё это продлится с 17:00 до 23:00. На протяжении всего вечера будет проходить фотоквест.
Возрастное ограничение: 6+
«Родина» откроет «Ночь искусств» в 19:00 выступлением творческого коллектива Детской школы искусств № 1 и хеппенингом («хеппенинг» – форма современного театрализованного представления, основанного на импровизации – прим. ред.) «Лаборатории эмоций» с психологом.
Весь вечер будут работать фотозона, зоны посткроссинга и буккроссинга, кофейня.
Город мастеров «Мастерславль» и ассоциации мастеров «Арт-созвездие» проведут мастер-класс, а на интерактивном перформансе «Одетая в сны» гости смогут воссоздать свои самые яркие сны на подсвеченной ткани. Следом разобраться в своих снах зрителям поможет Полина Попова на своей лекции «Толкование сновидений З. Фрейда и его влияние на искусство ХХ века». Ещё одним продолжением темы снов станет призовая викторина «Сон на кончиках пальцев».
В 20:00 заработает «релакс-комната» и артисты «Новой сены» покажут спектакль по мотивам произведений Эдгара По.
Завершится «Ночь искусств» в выставочном зале показом фильма «Начало».
Возрастное ограничение: 6+
В рамках всероссийской культурной акции с 15:00 по 20:00 стеклодув Александр Лыков поможет изготовить фигурки звёздочки и танка. В это время любители киноискусства смогут просмотреть фрагмент художественного фильма «Минин и Пожарский» и концерт от артистов филармонии.
В 16:00 желающих поиграть приглашают на «Брейн-ринг» по военно-историческим фильмам, квест «Территория памяти» или сыграть шахматную партию. Позже, в 17:00, начнётся игра «Что? Где? Когда?» и викторина «Произведения студии военных художников им. М. Б. Грекова в музее-диораме».
Любители истории смогут проявить себя в настольной военно-тактической игре «Курская битва» и краеведческом лото «Моя Белгородчина».
Культурный вечер завершится просмотром кино «Ты не сирота» в 20:30.
Возрастное ограничение: 6+
Организаторы «Ночи искусств» в библиотеке приглашают гостей к 18:00 на торжественное открытие акции. В течение всего вечера будет работать литературная мастерская «Я рисую, я тебя рисую» и фотовыставка Павла Титовича «Амбротипия». Гости библиотеки смогут нарисовать интерьерную картину в технике акварельных чернил, прослушать лекцию «Творчество Эмира Кустурицы», посетить мастер-класс по «карвинг-букетам» и не только. Тут можно будет встретиться и пообщаться лично с представителями культуры и искусства, посмотреть театральные представления.
Возрастное ограничение: 12+
В Центр народного творчества 3 октября стоит сходить на интерактивную репетицию коллективов «Арт-кулисы», мастер-класс по бальным танцам, танцевально-развлекательную программу «Кино объединяет, или Танцуем в ритме кино» и комедию Г. Александрова «Волга-Волга». Начало программы – в 19:00, вход свободный.
Возрастное ограничение: 18+
С 19:00 во дворце культуры пройдёт выступление оркестра духовой и эстрадной музыки, игровая программа «Дело в шляпе» и интерактивный концерт «PRO-искусство».
Любители танцев смогут подвигаться под кавер-бэнд Just Dance.
Возрастное ограничение: 0+
В прошлом году культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в Белгороде состоялась 4 ноября и в ней участвовали 12 организаций.