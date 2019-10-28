«Ночь искусств – 2019» в Белгороде: куда пойти и сколько стоит?

Программа филармонии в рамках акции стартует с 18:30 выставкой художницы Анастасии Лукши, а для детей в это же время будет работать программа от «Диксиленда» – джазового оркестра филармонии. В 19:00 здесь можно прослушать лекцию «Классика – это не скучно». В 19:45 все ценители джаза могут встретиться с дирижёром эстрадно-джазового оркестра No Comment Игорем Овчаровым. Единственное платное мероприятие вечера – концерт органной музыки в 21:00. Завершится всё в 22:00 фрагментом спектакля «ЧеLOVEк». Точное расписание полной программы можно посмотреть на сайте филармонии.