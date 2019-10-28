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Posted 28 октября 2019, 09:08

Published 28 октября 2019, 09:08

Modified 20 августа 2024, 04:36

Updated 20 августа 2024, 04:36

Эксперты оценили уровень безработицы в Белгородской области

Эксперты оценили уровень безработицы в Белгородской области

28 октября 2019, 09:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По уровню безработицы Белгородская область уступила почти всем соседям по ЦФО.

Эксперты РИА «Новости» подсчитали, что за год уровень безработицы в регионе сократился всего на 0,1 п. п. и составил 3,8 %. Количество безработных на 100 открытых вакансий оценивается в 131 человека, а среднее время поиска работы во втором квартале года – 5,3 месяца.

Из всего ЦФО хуже ситуация только в Тамбовской области: уровень безработицы здесь составляет 3,9 %, с прошлого года никаких изменений, а на поиск работы в среднем уходит 7,9 месяца. Для сравнения липчане тратят на это 6,5 месяца, но уровень безработицы здесь оценивается в 3,6 %. Чуть выше – 3,7 % – в Курской области, где на поиск места требуется восемь месяцев.

Лучше всего ситуация в Воронежской области, которая в рейтинге оказалась на шестой строчке. Здесь уровень безработицы составляет 3 % (-0,4 п. п. к 2018 году), число безработных – 162 человека на 100 вакансий, а на поиск подходящего варианта необходимо 4,4 месяца. Лидером исследования стала Москва с уровнем 1,3 %, а в самом конце списка оказалась Ингушетия – 26,2 %.

В среднем по России уровень безработицы составляет 4,4 % (-0,3 п. п.). Число безработных на 100 вакансий – 189 человек, а среднее время поиска – 7,2 месяца

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#Новости#Экономика#Риа рейтинг#Уровень безработицы
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