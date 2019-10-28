Эксперты оценили уровень безработицы в Белгородской области

Из всего ЦФО хуже ситуация только в Тамбовской области: уровень безработицы здесь составляет 3,9 %, с прошлого года никаких изменений, а на поиск работы в среднем уходит 7,9 месяца. Для сравнения липчане тратят на это 6,5 месяца, но уровень безработицы здесь оценивается в 3,6 %. Чуть выше – 3,7 % – в Курской области, где на поиск места требуется восемь месяцев.