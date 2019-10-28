Беременных жён и детей военнослужащих в Белгороде поддержат финансово

В пресс-службе администрации добавили, что о выплатах расскажут в МФЦ на пр. Славы, 25 (с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу – с 9 до 14) и на ул. Есенина, 9 (понедельник с 8 до 19, вторник – с 8 до 20, среда – пятница – с 8 до 19, суббота – с 10 до 14).