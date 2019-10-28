Беременных жён и детей военнослужащих в Белгороде поддержат финансово

Posted 28 октября 2019, 08:31
Published 28 октября 2019, 08:31
Modified 1 декабря 2024, 08:19
Updated 1 декабря 2024, 08:19
Право на получение 27 680,97 руб. имеет беременная жена военного, служащего по призыву. Срок беременности не должен быть меньше 180 дней.
Пособие назначается и выплачивается органом соцзащиты по месту жительства женщины. Для получения денег ей следует подать заявление, паспорт, свидетельство о заключении брака, справки о постановке на учёт по беременности и из воинской части.
Возможность получить ежемесячную финансовую поддержку в размере 11 863,27 руб. имеет мать или ребёнок либо другой родственник, ухаживающий за ним. Для получения денег нужно собрать пакет документов (паспорт, заявление, свидетельство о рождении, справку из воинской части и документы, если опеку над ребёнком осуществляет не родная мать) и подать по месту жительства в орган соцзащиты.
Выплата рассчитана на время прохождения отцом военной службы или по достижении ребёнком трёхлетнего возраста. Уточнить детали и задать вопросы можно в МБУ «Центр социальных выплат» по адресу: Белгород, ул. Князя Трубецкого, 62 (каб. № 303, 304, 308) в понедельник и вторник с 9 до 13 часов, в среду и пятницу – с 9 до 18 часов или по телефонам 27-45-52, 32-61-60, 33-37-02.
В пресс-службе администрации добавили, что о выплатах расскажут в МФЦ на пр. Славы, 25 (с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу – с 9 до 14) и на ул. Есенина, 9 (понедельник с 8 до 19, вторник – с 8 до 20, среда – пятница – с 8 до 19, суббота – с 10 до 14).