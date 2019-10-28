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Posted 28 октября 2019, 08:31

Published 28 октября 2019, 08:31

Modified 1 декабря 2024, 08:19

Updated 1 декабря 2024, 08:19

Беременных жён и детей военнослужащих в Белгороде поддержат финансово

Беременных жён и детей военнослужащих в Белгороде поддержат финансово

28 октября 2019, 08:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Администрация города разъяснила, кто может претендовать на единовременное пособие.

Право на получение 27 680,97 руб. имеет беременная жена военного, служащего по призыву. Срок беременности не должен быть меньше 180 дней.

Пособие назначается и выплачивается органом соцзащиты по месту жительства женщины. Для получения денег ей следует подать заявление, паспорт, свидетельство о заключении брака, справки о постановке на учёт по беременности и из воинской части.

Возможность получить ежемесячную финансовую поддержку в размере 11 863,27 руб. имеет мать или ребёнок либо другой родственник, ухаживающий за ним. Для получения денег нужно собрать пакет документов (паспорт, заявление, свидетельство о рождении, справку из воинской части и документы, если опеку над ребёнком осуществляет не родная мать) и подать по месту жительства в орган соцзащиты.

Выплата рассчитана на время прохождения отцом военной службы или по достижении ребёнком трёхлетнего возраста. Уточнить детали и задать вопросы можно в МБУ «Центр социальных выплат» по адресу: Белгород, ул. Князя Трубецкого, 62 (каб. № 303, 304, 308) в понедельник и вторник с 9 до 13 часов, в среду и пятницу – с 9 до 18 часов или по телефонам 27-45-52, 32-61-60, 33-37-02.

В пресс-службе администрации добавили, что о выплатах расскажут в МФЦ на пр. Славы, 25 (с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу – с 9 до 14) и на ул. Есенина, 9 (понедельник с 8 до 19, вторник – с 8 до 20, среда – пятница – с 8 до 19, суббота – с 10 до 14).

#Новости#Общество#Администрация Белгорода#Новости Белгорода#Материальная помощь#Военнослужащие
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