Белгородскую школьную столовую признали одной из лучших в России

Posted 28 октября 2019, 09:55
Published 28 октября 2019, 09:55
Modified 1 декабря 2024, 08:46
Updated 1 декабря 2024, 08:46
В номинации «Лучшая практика питания в общеобразовательной организации» лауреатом стал образовательный комплекс «Алгоритм успеха» Белгородской области. Победу в категории «Лучшая практика управления и контроля» одержало управление образования Белгорода.
Как отмечает «РГ», больше всего заявок пришло из Крыма, Башкортостана и Краснодарского края. Все претенденты прошли два дистанционных этапа и один очный, на котором защищали проекты перед экспертным советом. В него, к слову, вошли представители министерств просвещения и здравоохранения, Роспотребнадзора, ВШЭ и родители.
В рамках конкурса жюри оценивало соблюдение санитарных норм, оснащение пищеблоков, ассортимент школьных столовых и требования к поставщикам. Отдельное внимание отводилось наличию меню для школьников с аллергией или медицинской диетой.
На основе региональных практик Минпросвещения собирается создать единую концепцию для школьных столовых. Это позволит распространить опыт лучших образовательных учреждений на всю страну и сделать обеды учеников вкуснее и доступнее.