Белгородскую школьную столовую признали одной из лучших в России

Как отмечает «РГ», больше всего заявок пришло из Крыма, Башкортостана и Краснодарского края. Все претенденты прошли два дистанционных этапа и один очный, на котором защищали проекты перед экспертным советом. В него, к слову, вошли представители министерств просвещения и здравоохранения, Роспотребнадзора, ВШЭ и родители.