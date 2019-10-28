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Posted 28 октября 2019, 09:55

Published 28 октября 2019, 09:55

Modified 1 декабря 2024, 08:46

Updated 1 декабря 2024, 08:46

Белгородскую школьную столовую признали одной из лучших в России

Белгородскую школьную столовую признали одной из лучших в России

28 октября 2019, 09:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
На всероссийский конкурс поступило более 600 заявок от школ и городов из 67 регионов страны.

В номинации «Лучшая практика питания в общеобразовательной организации» лауреатом стал образовательный комплекс «Алгоритм успеха» Белгородской области. Победу в категории «Лучшая практика управления и контроля» одержало управление образования Белгорода.

Как отмечает «РГ», больше всего заявок пришло из Крыма, Башкортостана и Краснодарского края. Все претенденты прошли два дистанционных этапа и один очный, на котором защищали проекты перед экспертным советом. В него, к слову, вошли представители министерств просвещения и здравоохранения, Роспотребнадзора, ВШЭ и родители.

В рамках конкурса жюри оценивало соблюдение санитарных норм, оснащение пищеблоков, ассортимент школьных столовых и требования к поставщикам. Отдельное внимание отводилось наличию меню для школьников с аллергией или медицинской диетой.

На основе региональных практик Минпросвещения собирается создать единую концепцию для школьных столовых. Это позволит распространить опыт лучших образовательных учреждений на всю страну и сделать обеды учеников вкуснее и доступнее.

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#Новости#Общество#Новости Белгорода#Всероссийский конкурс#Управление образования
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