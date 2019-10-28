Белгородка попала под уголовное дело за угрозы выложить в Сеть личное видео сожителя

Posted 28 октября 2019, 12:08
Published 28 октября 2019, 12:08
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Об инциденте мужчина рассказал полицейским уже после передачи денег. Как выяснили правоохранители, 41-летняя женщина угрожала бывшему сожителю выложить в интернет личное видео потерпевшего. За молчание она требовала 45 тыс. рублей. Белгородец деньги передал, а после обратился в полицию.
При проверке правоохранители нашли у подозреваемой видео и изъяли его.
Возбуждено уголовное дело за вымогательство по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Жительнице Старого Оскола грозит до четырёх лет тюрьмы. Пока подозреваемую обязали явкой, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
Такой же срок грозит жительнице Валуйского горокруга, которая требовала у земляка 200 тыс. за неразглашение его личных секретов. Под суд пойдёт и полицейский, просивший крупную взятку за отказ от возбуждения уголовного дела.