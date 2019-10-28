Белгородка попала под уголовное дело за угрозы выложить в Сеть личное видео сожителя

Об инциденте мужчина рассказал полицейским уже после передачи денег. Как выяснили правоохранители, 41-летняя женщина угрожала бывшему сожителю выложить в интернет личное видео потерпевшего. За молчание она требовала 45 тыс. рублей. Белгородец деньги передал, а после обратился в полицию.