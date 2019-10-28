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Posted 28 октября 2019, 12:08

Published 28 октября 2019, 12:08

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Белгородка попала под уголовное дело за угрозы выложить в Сеть личное видео сожителя

Белгородка попала под уголовное дело за угрозы выложить в Сеть личное видео сожителя

28 октября 2019, 12:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Чтобы не оказаться в интернете, житель Старого Оскола отдал вымогательнице 45 тыс. рублей.

Об инциденте мужчина рассказал полицейским уже после передачи денег. Как выяснили правоохранители, 41-летняя женщина угрожала бывшему сожителю выложить в интернет личное видео потерпевшего. За молчание она требовала 45 тыс. рублей. Белгородец деньги передал, а после обратился в полицию.

При проверке правоохранители нашли у подозреваемой видео и изъяли его.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Жительнице Старого Оскола грозит до четырёх лет тюрьмы. Пока подозреваемую обязали явкой, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Такой же срок грозит жительнице Валуйского горокруга, которая требовала у земляка 200 тыс. за неразглашение его личных секретов. Под суд пойдёт и полицейский, просивший крупную взятку за отказ от возбуждения уголовного дела.

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