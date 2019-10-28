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Posted 28 октября 2019, 07:05

Published 28 октября 2019, 07:05

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Белгородец выплатил многомиллионный долг, испугавшись уголовного наказания

Белгородец выплатил многомиллионный долг, испугавшись уголовного наказания

28 октября 2019, 07:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Приставы
К требуемой сумме добавился и исполнительский сбор в размере 554 тыс. рублей.

Мужчина вместе с двумя партнёрами организовал совместный бизнес, но после их решения выйти из него не вернул им вложенные деньги. Бывшие компаньоны обратились в суд, который взыскал с жителя Белгорода 7,9 млн рублей.

Однако исполнять решение мужчина не спешил, и документы поступили на исполнение в городской отдел судебных приставов. Не испугали должника ни взыскание на расчётные счета, ни арест недвижимости. При этом деньги у мужчины были – он сдавал в аренду нежилое помещение.

Самым действенным способом оказался разговор с приставом, который напомнил должнику об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения задолженности. В управлении ФССП по Белгородской области сообщили, что мужчина выплатил всю сумму и исполнительский сбор.

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