Белгородец выплатил многомиллионный долг, испугавшись уголовного наказания

Posted 28 октября 2019, 07:05
Published 28 октября 2019, 07:05
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Мужчина вместе с двумя партнёрами организовал совместный бизнес, но после их решения выйти из него не вернул им вложенные деньги. Бывшие компаньоны обратились в суд, который взыскал с жителя Белгорода 7,9 млн рублей.
Однако исполнять решение мужчина не спешил, и документы поступили на исполнение в городской отдел судебных приставов. Не испугали должника ни взыскание на расчётные счета, ни арест недвижимости. При этом деньги у мужчины были – он сдавал в аренду нежилое помещение.
Самым действенным способом оказался разговор с приставом, который напомнил должнику об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения задолженности. В управлении ФССП по Белгородской области сообщили, что мужчина выплатил всю сумму и исполнительский сбор.