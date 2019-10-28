Белгородец выплатил многомиллионный долг, испугавшись уголовного наказания

Однако исполнять решение мужчина не спешил, и документы поступили на исполнение в городской отдел судебных приставов. Не испугали должника ни взыскание на расчётные счета, ни арест недвижимости. При этом деньги у мужчины были – он сдавал в аренду нежилое помещение.