Митрополит Иоанн: Глобальными проектами ничего не добьёшься

Эпиграфом к гостиной были избраны слова преподобного Сергия Радонежского «Любовью и единением спасёмся». Как обычно, в контексте общей темы были подобраны литературная выставка и экспозиция из фондов Белгородского художественного музея.
В своём приветственном слове владыка говорил о том, что понятия любви и единения становятся всё абстрактнее, и всё сложнее достичь того миропонимания, которое делает русских людей великой нацией.
За царствование Николая Второго Россия увеличилась на 42 млн. Нынешние достижения – это хорошо, но давайте смотреть, как мы развиваемся, и делать выводы. Важно понять, что современное общество развивается в дефиците человечности. В Сети говорят о плохом, а о хорошем не говорят. Наши дети не общаются так, как мы раньше. Где общаться детям? В интернете? Сейчас общение только в церкви, учреждениях культуры и на общественных студенческих площадках. Как преодолеть проблему разъединения? Единение начинается с малых дел. Глобальными проектами ничего не добьёшься, особенно сейчас. Очень важно, чтобы на жизнь смотрели, как на священный дар.митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
На гостиную была приглашена известная исполнительница средневековой русской и европейской музыки Варвара Котова. Её философия исполнения духовных песнопений как нельзя кстати пришлась к обсуждаемой теме. Варвара пела духовные стихи допетровской поры, сохранившиеся благодаря этническим экспедициям по русской глубинке, северным краям. Удивителен сам факт, что это древнее народное искусство сохранилось и после европейских реформ Петра I, и в атеистические советские времена. И как ни странно, наиболее востребованной осталась традиция духовных стихов о расставании души с телом.
Духовные песнопения как жанр в советское время исчезли, а люди умирать не перестали, поэтому этот стих сохранился и был восстановлен в экспедициях.Варвара Котова
Небольшой рассказ Варвары о знаменных стихирах, знаменном распеве как форме исполнения духовной поэзии средних веков позволил участникам гостиной открыть много нового о своей истории. На этот информационный вакуум владыка тоже обратил внимание — мы так мало знаем о себе, что не в состоянии дорожить традициями. А их красота и духовная полнота достойны изучения.
Достаточно представить себе, что по средневековым русским городам и весям странствовали так называемые лирники. Они исполняли духовные стихи — а это, по сути, музыкально-поэтическое переложение евангельской истории, жития святых, разговор человека с Богом. Примечательно, что их инструмент — колёсная лира, а обычные, известные нам гусли, использовались только для увеселений. До наших времён сохранились песнопения на слова всем известного «Гимна о любви» апостола Павла (Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится).
Духовные стихи на исход души потрясающе передают искренность средневекового человека в вере и ответственность за то, как прожита жизнь:
«Уж вы ангеле, вы архангеле,
Вы возьмите эту душу, душу грешную,
Поведите, покажите муку вечную,
Муку вечную, тьму кромешную!
А там смолы кипят все кипучие!
А там черви кишат всё кишучие!
А там демоны стоят да всё с крючьями!
А душа-то не идет вопинается, Со Господними ангельми огрызается.
А идите ж ка вы сами какого то вам будет!».
«Как заробила душа, так и будешь отвечать!»
Как во первом-то пороге спотыкнулася,
Как во втором-то пороге спомехнулася,
А во третьем-то пороге душа в ад и впала.
А и тут-то душа ажахнулася…
«Ай какие наши были отцы с матерьми? А чего же они нас не обучивали?».
Житийными духовными стихами в пост заменялось пение колыбельных, а сами колыбельные, одну из которых исполнила Варвара, совсем не те «мантры», которые убаюкивают монотонной бессмыслицей, а словно передают душу спящего младенца под защиту высших сил: «Спи, Ваня, со Христом под серебряным крестом…».
Чтобы понять, как изменилось наше общество, достаточно просто сравнить, какие мелодии слышим теперь повсеместно мы и дети в колыбелях.
Завершая встречу, владыка призвал осознать, каким должен быть путь единения, и одним из главным правил назвал всё более редкое теперь качество — способность слышать другого человека.