Митрополит Иоанн: Глобальными проектами ничего не добьёшься

За царствование Николая Второго Россия увеличилась на 42 млн. Нынешние достижения – это хорошо, но давайте смотреть, как мы развиваемся, и делать выводы. Важно понять, что современное общество развивается в дефиците человечности. В Сети говорят о плохом, а о хорошем не говорят. Наши дети не общаются так, как мы раньше. Где общаться детям? В интернете? Сейчас общение только в церкви, учреждениях культуры и на общественных студенческих площадках. Как преодолеть проблему разъединения? Единение начинается с малых дел. Глобальными проектами ничего не добьёшься, особенно сейчас. Очень важно, чтобы на жизнь смотрели, как на священный дар.митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн