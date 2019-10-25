Уйдут с молотка: распродажа наполовину сломанных автобусов МУП «ГПТ» в Белгороде

Остаётся вопрос: кто довёл до такого состояния дорогостоящие автобусы, которые теперь продают в пять раз дешевле? Особенно учитывая, что большинство этих автобусов, работающих на метане, закупались в автопарк ГПТ в 2013 году, то есть им всего по шесть лет. А самое главное: какой смельчак купит металлолом, который ранее возил людей по городу, за такие деньги?