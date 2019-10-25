Уйдут с молотка: распродажа наполовину сломанных автобусов МУП «ГПТ» в Белгороде

Взамен в Белгороде учредили Единую транспортную компанию, а имущество МУП «Городской пассажирский транспорт» вскоре продадут на торгах. Не возникнет ли дефицита общественного транспорта из-за продажи автобусов и почему их продают почти в пять раз дешевле первоначальной стоимости? Разбирались журналисты ИА «Бел.Ру».
МУП «Городской пассажирский транспорт» задолжало кредиторам 199,5 млн рублей. В ходе полугодового конкурсного производства, введённого арбитражным судом по инициативе ОАО «Белгородская сбытовая компания», компанию признали банкротом. Организация уже выплатила более 60 млн своим работникам, выполнив перед ними все обязательства. Однако всё ещё должна 117,5 млн рублей мэрии, 44,3 млн − «Белгородской сбытовой компании», 26,7 млн − местному управлению ФНС и 4,3 млн − ПАО «Квадра».
Взамен обанкротившемуся предприятию 11 апреля 2019 года власти учредили Единую транспортную компанию (ЕТК), которая стала основным перевозчиком пассажиров в городском и пригородном сообщении. Компания выиграла конкурс на все автобусные перевозки в Белгородской агломерации, получив более 100 маршрутов лотами по несколько штук стоимостью в 500 рублей каждый. Генеральным директором ЕТК стал Александр Васильченко.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», администрациям областного центра и Белгородского района принадлежит по 17,45 % в уставном капитале ООО «ЕТК». Уставный капитал ООО «Единая транспортная компания» на 25 октября 2019 года составляет 282,7 млн рублей. Из них по 49,3 млн рублей имеют администрации Белгорода и Белгородского района.
Ещё по 25 000 в УК имеют администрации посёлков Октябрьский и Северный Белгородского района. А 65 % в уставном капитале принадлежит Фонду поддержки ИЖС, что в денежном эквиваленте составляет 184 млн рублей.
На сегодняшний день, по данным городской администрации, конкурсным управляющим по делу МУП «ГПТ» назначен член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Владислав Сегедин. Чтобы рассчитаться с долгами, в октябре 2019 года в ходе собрания кредиторов МУП «ГПТ» было решено продать имущество транспортной компании.
Так, для Единой транспортной компании, вместо того, чтобы отремонтировать старый автопарк, закупили новые автобусы ЛиАЗ на компримированном газе, каждый из которых стоит более 8 млн рублей. В департаменте строительства и транспорта региона рассказали, что всего таких автобусов 30. То есть только на часть нового парка власти потратили более 240 млн рублей. Первые автобусы начали курсировать в Белгороде по маршрутам № 15 и № 17 в конце сентября.
Согласно информации, размещённой на электронной торговой площадке ООО «Руссиа ОнЛайн», продать автобусы МУП «ГПТ» конкурсный управляющий планирует за 147 млн рублей. Это даже не покроет всю сумму задолженности компании перед кредиторами, которая составляет более 192,8 млн рублей.
В городской администрации заверили, что на сегодняшний день ООО «Единая транспортная компания» полностью обеспечено подвижным составом. Ведётся его поэтапное обновление. То есть дефицита транспортных средств в регионе не предвидится. Если, конечно, новые автобусы выдержат первые морозы и не уйдут на ТО.
Торги на покупку старого автопарка МУП «ГПТ» пройдут на электронной торговой площадке 14 ноября. С молотка уйдут 126 автобусов разных марок. Среди них 64 ЛиАЗа модели 529370, 40 автобусов НефАЗ 31.30.5299, шесть автобусов НЕМАН 5201-033, 14 автобусов НефАЗ 33.10.5299 и два автобуса ещё одной модификации НефАЗа — 33.11.5299. Автопарк разделили на два лота – по 40 и 86 штук.
В первый лот входят 34 единицы модификации ЛиАЗа и шесть единиц НефАЗа. Стартовая цена лота составляет 12,6 млн рублей. Размер задатка для участия в торгах – 1,2 млн рублей. Второй лот представлен 30 автобусами ЛиАЗ, шестью НефАЗами и 50 НЕМАНами. Стартовая цена составляет 135,8 млн рублей. Задаток – 13,5 млн рублей.
Согласно оценке рыночной стоимости автотранспорта 64 ЛиАЗа модели 529370 оценили в 50,3 млн рублей без учёта НДС. Из них 49 автобусов неисправны и требуют ремонта, и всего 15 единиц техники находится в рабочем состоянии. По оценкам специалистов, в автобусах необходимо заменить автошины, датчики давления масла, блоки зажигания, блоки управления ДВС 1, ГЛОНАС 1 и КПП 1, газовые редукторы, диски на колёсах, радиаторы, компрессоры и многое другое.
Шесть автобусов НЕМАН 5201-033 стоят 3,7 млн рублей. Все они неисправны и требуют ремонта. Среди деталей для замены – тормозной барабан, блок управления ДВС 1, водяной насос, дворник, диски, форсунки, турбокомпрессор и печка салона.
14 автобусов НефАЗ 5299-10-33 оценили в 23,3 млн рублей. Исходя из технической оценки девять автобусов сломаны, и только пять пригодны к работе. В НефАЗах требуется заменить автошины, двигатели первой комплектности, тормозные барабаны, зеркала заднего вида, стартеры, ремни, компрессоры и фары.
Рыночная стоимость двух автобусов НефАЗ 5299-11-33 без учёта НДС составляет 2,5 млн рублей. Оба транспортных средства рабочие.
А 40 автобусов НефАЗ 5299-31-30 оценили в 64,4 млн 200 рублей. Из них половина находится в удовлетворительном состоянии, а половина нуждается в ремонте.
Итого из 126 единиц автотранспорта МУП «ГПТ» 95 автобусам необходим ремонт. По данным бухгалтерского учёта, предоставленным городской администрацией, стоимость покупки этих автобусов составляла 700,6 млн рублей. Первоначальная стоимость автобуса ЛиАЗ – 6,3 млн рублей, НефАЗ – от 2,8 до 5,9 млн рублей и НЕМАН – 1,1 млн рублей.
Остаётся вопрос: кто довёл до такого состояния дорогостоящие автобусы, которые теперь продают в пять раз дешевле? Особенно учитывая, что большинство этих автобусов, работающих на метане, закупались в автопарк ГПТ в 2013 году, то есть им всего по шесть лет. А самое главное: какой смельчак купит металлолом, который ранее возил людей по городу, за такие деньги?
Согласно информации мэрии, все денежные средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами в порядке очерёдности удовлетворения их требований. По информации Арбитражного суда Белгородской области, в первую очередь средства за проданные автобусы направят в «Белгородскую сбытовую компанию» и ПАО «Квадра». Организации выиграли суд по задолженности МУП «ГПТ» ещё в 2016 году. А что касается мэрии и местного управления ФНС, информации о судебных производствах на сайте суда нет. Но точно известно, что оплатить все долги с помощью продажи автобусов не получится из-за нехватки денежных средств.