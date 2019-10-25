МХК «Белгород» отметилась в Пензе ещё одним поражением

В этой встрече у нас очень хромала реализация моментов. К сожалению, уже второй матч не можем забить: контролируем игру, перебрасываем соперников, а забросить не можем. Думаю, что это психологический момент − до этого забивали и по 5−7 шайб за игру, а сейчас уже два матча не можем и одной «затолкать». Нельзя сказать, что это расслабленность − ребята играли хорошо. К сожалению, где-то не хватило концентрации на последних секундах, и один бросок всё решил.Андрей Романов