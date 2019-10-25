МХК «Белгород» отметилась в Пензе ещё одним поражением

Матч между «Белгородом» и «Дизелистом» состоялся 24 октября в Пензе. Первые два периода соперники шли вровень, голов не было. Однако за 35 секунд до конца третьего в ворота белгородцев шайбу забросил Александр Агапов. В итоге победа «Дизелиста» − 1:0.
В послематчевой пресс-конференции главный тренер МХК «Белгород» Андрей Романов отметил, что, несмотря на проблемы с реализацией моментов, команда играла хорошо.
В этой встрече у нас очень хромала реализация моментов. К сожалению, уже второй матч не можем забить: контролируем игру, перебрасываем соперников, а забросить не можем. Думаю, что это психологический момент − до этого забивали и по 5−7 шайб за игру, а сейчас уже два матча не можем и одной «затолкать». Нельзя сказать, что это расслабленность − ребята играли хорошо. К сожалению, где-то не хватило концентрации на последних секундах, и один бросок всё решил.Андрей Романов
Наставник «Дизелиста» Алексей Медведев назвал игру тяжёлой, а соперника – «мастеровитым, сильным и взрослым».
Несмотря на очередное поражение «Белгород» сохранил первое место в турнирной таблице НМХЛ. Напомним, что до этого команда проигрывала в сезоне лишь дважды: «Динамо-Юниору» из Санкт-Петербурга и «Кристаллу» из Саратова.
Следующие матчи хоккеисты вновь проведут на выезде. 3 и 4 ноября МХК «Белгород» встретится с «Россошью». Начало игр в 13:00.