Бригадир ответит в суде за смерть рабочего в траншее в Белгородской области

Как считает следствие, 52-летний мастер участка в Шебекинском МУП «Районное коммунальное хозяйство» 31 августа прошлого года получил от руководства задание организовать и проконтролировать работу бригады при устранении прорыва водопровода в селе Муром. Однако мужчина нарушил инструкции и на место не поехал, а направил на место бригаду из двух слесарей, сварщика и экскаваторщика.