Бригадир ответит в суде за смерть рабочего в траншее в Белгородской области

Posted 25 октября 2019, 09:46
Published 25 октября 2019, 09:46
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Как считает следствие, 52-летний мастер участка в Шебекинском МУП «Районное коммунальное хозяйство» 31 августа прошлого года получил от руководства задание организовать и проконтролировать работу бригады при устранении прорыва водопровода в селе Муром. Однако мужчина нарушил инструкции и на место не поехал, а направил на место бригаду из двух слесарей, сварщика и экскаваторщика.
Напомним, что в результате обвала грунта в траншее погиб 51-летний слесарь. Мастера участка обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека. В областной прокуратуре сообщили, что материалы по делу уже ушли в суд.
По информации СУ СКР по Белгодской области, бывший мастер участка Шебекинского МУП «Районное коммунальное хозяйство» обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».