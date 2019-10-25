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Posted 25 октября 2019, 09:46

Published 25 октября 2019, 09:46

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

гибель рабочего

Бригадир ответит в суде за смерть рабочего в траншее в Белгородской области

25 октября 2019, 09:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi. гибель рабочего
Сюжет
Голосование по Конституции
Обвинительное заключение утвердил и. о. шебекинского межрайонного прокурора.

Как считает следствие, 52-летний мастер участка в Шебекинском МУП «Районное коммунальное хозяйство» 31 августа прошлого года получил от руководства задание организовать и проконтролировать работу бригады при устранении прорыва водопровода в селе Муром. Однако мужчина нарушил инструкции и на место не поехал, а направил на место бригаду из двух слесарей, сварщика и экскаваторщика.

Напомним, что в результате обвала грунта в траншее погиб 51-летний слесарь. Мастера участка обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека. В областной прокуратуре сообщили, что материалы по делу уже ушли в суд.

Слесарь погиб из-за обвала грунта в траншее в Шебекинском районе
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По информации СУ СКР по Белгодской области, бывший мастер участка Шебекинского МУП «Районное коммунальное хозяйство» обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

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