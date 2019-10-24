bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября 2019, 13:03

Published 24 октября 2019, 13:03

Modified 20 августа 2024, 04:35

Updated 20 августа 2024, 04:35

тюрьма

«Ваш сын попал в ДТП»: заключённый из Адыгеи обманул белгородцев на 127 тысяч рублей

24 октября 2019, 13:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi. тюрьма
Сюжет
ДТП
Деньги требовались для оказания «срочной финансовой помощи».

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии в Республике Адыгее. С 4 декабря 2018-го по 16 января 2019 года он звонил с мобильного телефона жителям Белгородской области и рассказывал, что их родственники попали в ДТП и им срочно нужны деньги – от 5 до 30 тыс. рублей. Сам он представлялся полицейским или знакомым виновника происшествия.

Испуганные белгородцы перевели подозреваемому 127 тыс. рублей. Всего пострадали девять человек – жители Белгородского и Прохоровского районов, Грайворонского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.

Мужчину обвиняют в мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК РФ. С уголовным делом будут разбираться в районном суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Материалы по теме
Белгородец воспользовался наивностью орловчанки и обманул еёПереписали деньги: «соцработницы» обманули пенсионеров на 144 тысячи рублейЖитель Воронежа обманул белгородский мясокомбинат на 2 млн рублей
#Новости#ДТП#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Звонки#Адыгея
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика