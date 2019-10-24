«Ваш сын попал в ДТП»: заключённый из Адыгеи обманул белгородцев на 127 тысяч рублей

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии в Республике Адыгее. С 4 декабря 2018-го по 16 января 2019 года он звонил с мобильного телефона жителям Белгородской области и рассказывал, что их родственники попали в ДТП и им срочно нужны деньги – от 5 до 30 тыс. рублей. Сам он представлялся полицейским или знакомым виновника происшествия.