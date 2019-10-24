«Ваш сын попал в ДТП»: заключённый из Адыгеи обманул белгородцев на 127 тысяч рублей

Posted 24 октября 2019, 13:03
Published 24 октября 2019, 13:03
Modified 20 августа 2024, 04:35
Updated 20 августа 2024, 04:35
Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии в Республике Адыгее. С 4 декабря 2018-го по 16 января 2019 года он звонил с мобильного телефона жителям Белгородской области и рассказывал, что их родственники попали в ДТП и им срочно нужны деньги – от 5 до 30 тыс. рублей. Сам он представлялся полицейским или знакомым виновника происшествия.
Испуганные белгородцы перевели подозреваемому 127 тыс. рублей. Всего пострадали девять человек – жители Белгородского и Прохоровского районов, Грайворонского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.
Мужчину обвиняют в мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК РФ. С уголовным делом будут разбираться в районном суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.