Одноклассники запустили портал с виртуальными выставками и аудиогидами по музеям

В ОК можно побывать в самых известных российских музеях с помощью виртуальных экскурсий, посмотреть театральные постановки, трансляции с современных фестивалей и образовательных мероприятий. Так, весной 2018 года Одноклассники совместно с крупнейшими музеями страны запустили проект #Музейвслух — онлайн-экскурсии для неслышащих пользователей соцсети. А минувшей весной ОК объединили весь видеоконтент от театров и музеев под хештегом #КультурнаяВесна. Пользователи могли посмотреть оперу ГЭС-2 от фонда VAC, видеотрансляции с «Ночи музеев», а также трансляции концертов с ВДНХ.