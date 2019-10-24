Использование одной ЭТП для госзакупок может пошатнуть экономику регионов

Как передают «Новые известия», в Томском регионе на интернет-сайте департамента по госзаказам разместили инструкцию, как выбрать электронную торговую площадку. Такие инструкции выкладывают на сайтах всех департаментов, но именно в Томской области в названии документа, а именно в его методической составляющей, описываются действия по выбору вполне конкретной электронной площадки — РТС-Тендер. О правах выбора иной площадки и действий по объединению с ней на ресурсе никакой информации нет. Следует заметить, что данная ситуация — не единичная, в Алтайском крае наблюдается аналогичное.