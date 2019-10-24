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Posted 24 октября 2019, 18:37

Published 24 октября 2019, 18:37

Modified 17 сентября 2022, 16:29

Updated 17 сентября 2022, 16:29

Использование одной ЭТП для госзакупок может пошатнуть экономику регионов

Использование одной ЭТП для госзакупок может пошатнуть экономику регионов

24 октября 2019, 18:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В регионах России процесс организации госзакупок в настоящее время поставлен под угрозу срыва из-за отсутствия конкуренции между электронными торговыми площадками. Монополия РТС-Тендер может привести к так называемому закупочному коллапсу.

Как передают «Новые известия», в Томском регионе на интернет-сайте департамента по госзаказам разместили инструкцию, как выбрать электронную торговую площадку. Такие инструкции выкладывают на сайтах всех департаментов, но именно в Томской области в названии документа, а именно в его методической составляющей, описываются действия по выбору вполне конкретной электронной площадки — РТС-Тендер. О правах выбора иной площадки и действий по объединению с ней на ресурсе никакой информации нет. Следует заметить, что данная ситуация — не единичная, в Алтайском крае наблюдается аналогичное.

Между тем в соответствии с положениями действующего законодательства запрещено выполнять действия, которые могут ограничивать либо устранять конкуренцию. Екатерина Стригина, юрист одного из адвокатских бюро, имеющих отношения к госзакупкам, объяснила, что по закону у всех операторов электронных торговых площадок, которые включены в соответствующий список правительством России, равные статусы.

«При определении единственного оператора можно говорить о том, что имеет место недобросовестная конкуренция, а конкретно предоставление преференций определённому субъекту рынка», — подчеркнула специалист.

В настоящее время во многих областях РФ введены свои информационные системы. Их данные можно интегрировать с единой системой информации для обмена сведениями. Но для этого нужно применить определённые форматы, созданные РТС-Тендер. При этом монополист ввёл некоторые ограничения на использование своих форматов.

Данная ситуация осложняется ещё и тем, что только на РТС закупки размещают несколько предприятий РФ стратегической важности. В частности, это касается Министерства транспортного и дорожного хозяйства Краснодарского края, которое за первые III квартала этого года разместило на РТС закупки на сумму в 16,7 миллиарда рублей. Министерством здравоохранения этого же края было размещено закупок чуть более чем на семь миллиардов рублей, а главным управлением строительства — на 6,5 миллиарда.

Важно подчеркнуть, что даже непродолжительные сбои в работе РТС-Тендер повлекут за собой «закупочный коллапс», когда по причине задержек проведения торгов не только остановится развитие экономики целого региона, но и окажутся под угрозой жизни людей, которые вовремя не получат важные для сохранения жизни медикаменты.

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