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Posted 24 октября 2019,, 08:37

Published 24 октября 2019,, 08:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фильм СГОКа об инновациях в карьере – призёр фестиваля документального кино России

24 октября 2019, 08:37
Короткометражный фильм Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) стал призёром фестиваля документального кино «МайнМуви» в номинации «Лучший фильм об инновационных технологиях».

Видеоролик рассказывает о том, как с помощью цифровых технологий на комбинате планируют ведение горных работ.

Фильм можно посмотреть здесь.

Фильмы Группы НЛМК не первый раз становятся победителями и призёрами различных конкурсов. В 2017 году корпоративный фильм «Сплав» Группы НЛМК победил в международном конкурсе World's Best TV & Films. Он получил бронзовые медали сразу в двух номинациях: «Внутренние коммуникации» (Internal Use) и «Связи с общественностью» (Public Relations). В 2016 году фильм «Сплав» стал победителем конкурса Cannes Corporate Media & TV Awards. Его наградили премией «Серебряный Дельфин» в номинации «Интегрированные коммуникации» (Integrated Communications).

В 2014 году короткометражный фильм «Созданы из стали», подготовленный Группой НЛМК к 80-летию Новолипецкого металлургического комбината, получил Гран-при 11-го ежегодного конкурса на лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли России и стран СНГ «Metal-Vision'2014», а также победил в номинациях за лучшую режиссуру и дикторскую работу.

«МайнМуви» – это первый фестиваль документального кино в России, посвящённый компаниям и людям, работающим в горно-геологической отрасли. В конкурсной программе участвовали документальные фильмы, произведённые в 2017−2019 годах, продолжительностью от пяти до пятнадцати минут.

Содержание и тематика фильмов включали разнообразные элементы, связанные с горнодобывающей отраслью: геологоразведку, процессы добычи и обогащения полезных ископаемых, инновационные технологии, успехи в области охраны окружающей среды и другие составляющие элементы индустрии.

Организаторами первого фестиваля фильмов о горнодобывающей отрасли России «МайнМуви» стали форум MINEX и Первый геологический интернет-канал.

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18 %.

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#Новости#Видео#Общество#Стойленский ГОК#Сгок
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