Фильм СГОКа об инновациях в карьере – призёр фестиваля документального кино России

Фильмы Группы НЛМК не первый раз становятся победителями и призёрами различных конкурсов. В 2017 году корпоративный фильм «Сплав» Группы НЛМК победил в международном конкурсе World's Best TV & Films. Он получил бронзовые медали сразу в двух номинациях: «Внутренние коммуникации» (Internal Use) и «Связи с общественностью» (Public Relations). В 2016 году фильм «Сплав» стал победителем конкурса Cannes Corporate Media & TV Awards. Его наградили премией «Серебряный Дельфин» в номинации «Интегрированные коммуникации» (Integrated Communications).