В Горном университете стартовал Российско-Британский сырьевой диалог

В числе организаторов мероприятия присутствует Международный центр компетенций в горнотехническом образовании, действующий под покровительством ЮНЕСКО, пишет Forpost-sz.ru.
В ходе съезда его участники затронули тему роста инвестиций в экономику России со стороны компаний из Британии. Также делегаты поговорили о том, как эффективнее нейтрализовать негативное воздействие на экологию.
Во время торжественной церемонии открытия третьего Российско-Британского сырьевого диалога выступил ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Учёный считает драйвером экономического развития инвестиции в технологии. Великобритания — крупнейший финансовый центр, который давно признан мировым сообществом. Это европейское государство помогает развивающимся странам.
Литвиненко уверен, что контакты между Россией и Великобританией необходимо постоянно укреплять. Чтобы повысить уровень доверия, стороны должны не бояться смотреть друг другу в глаза. Только общими усилиями получится воплотить в жизнь поставленные задачи, а также наладить устойчивое развитие двух государств. На данный момент РФ и Британии приходится преодолевать большое число препятствий, которые были созданы искусственным путём. Площадкой для переговоров должен стать Российско-Британский сырьевой диалог.
По словам руководителя департамента международной торговли посольства Великобритании Тревора Льюиса, британские СМИ в своих статьях нередко критикуют Россию. Из-за журналистов РФ предстаёт в негативном свете. Именно по этой причине инвесторы не рискуют вкладывать в российскую экономику. Они выбирают рынки Азии и Южной Америки.
Между тем Российскую Федерацию можно отнести к неплохим рынкам для инвестирования. Россия обладает всем необходимым для привлечения внимания потенциальных инвесторов. Особенно это касается тех спонсоров, которые предпочитают вкладывать в машиностроительную или горную отрасли. Сырьевой диалог является отличным местом, где российский и британский бизнес могут получить правдивую информацию друг о друге, заверил Льюис.
В дискуссиях на форуме своё слово сказали руководители крупнейших консалтинговых и энергетических компаний РФ и Британии. Это и разместившая акции на Лондонской фондовой бирже «ФосАгро», и компания «РМК», и «Полиметалл», и BP, и Aggreko, и прочие.
До 26 октября делегаты третьего Российско-Британского сырьевого диалога должны обсудить перспективы совместной работы в энергетическом секторе, улучшение инвестиционного климата и вопросы подготовки специалистов для горной отрасли.