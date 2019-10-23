В Горном университете стартовал Российско-Британский сырьевой диалог

Литвиненко уверен, что контакты между Россией и Великобританией необходимо постоянно укреплять. Чтобы повысить уровень доверия, стороны должны не бояться смотреть друг другу в глаза. Только общими усилиями получится воплотить в жизнь поставленные задачи, а также наладить устойчивое развитие двух государств. На данный момент РФ и Британии приходится преодолевать большое число препятствий, которые были созданы искусственным путём. Площадкой для переговоров должен стать Российско-Британский сырьевой диалог.