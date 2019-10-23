В Белгородской области расследуют загрязнение реки Валуй

Тревожные сообщения начали поступать в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в соцсети и на сайт «Народная экспертиза» с середины августа. В ходе обследования реки специалисты нашли источник загрязнения – металлическую трубу в районе моста, расположенного на объездной дороге.