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Posted 23 октября 2019, 09:15

Published 23 октября 2019, 09:15

Modified 1 декабря 2024, 08:44

Updated 1 декабря 2024, 08:44

загрязнение реки

В Белгородской области расследуют загрязнение реки Валуй

23 октября 2019, 09:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi. загрязнение реки
На изменение цвета воды и резкий запах канализации пожаловались жители города Валуйки.

Тревожные сообщения начали поступать в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в соцсети и на сайт «Народная экспертиза» с середины августа. В ходе обследования реки специалисты нашли источник загрязнения – металлическую трубу в районе моста, расположенного на объездной дороге.

По данным Донского бассейнового водного управления, сточные воды здесь сбрасывает одно из региональных сельхозпредприятий. Причём на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

В конце сентября эксперты управления экоохотнадзора произвели отбор проб воды напротив места сброса, выше и ниже по течению реки. По результатам исследований возбуждено административное расследование, сообщили в пресс-службе администрации области.

#Новости#Общество#Белгородская область#Валуйки#Река#Сточные воды#Загрязнение#Расследование
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