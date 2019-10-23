В Белгородской области расследуют загрязнение реки Валуй

Posted 23 октября 2019, 09:15
Published 23 октября 2019, 09:15
Modified 1 декабря 2024, 08:44
Updated 1 декабря 2024, 08:44
Тревожные сообщения начали поступать в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в соцсети и на сайт «Народная экспертиза» с середины августа. В ходе обследования реки специалисты нашли источник загрязнения – металлическую трубу в районе моста, расположенного на объездной дороге.
По данным Донского бассейнового водного управления, сточные воды здесь сбрасывает одно из региональных сельхозпредприятий. Причём на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.
В конце сентября эксперты управления экоохотнадзора произвели отбор проб воды напротив места сброса, выше и ниже по течению реки. По результатам исследований возбуждено административное расследование, сообщили в пресс-службе администрации области.