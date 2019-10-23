СМИ узнали, кто мог дать взятку Анатолию Попкову

По информации «Коммерсанта», взяткодателем мог быть представитель строительной фирмы «Лимон». Организация наиболее известна по возведению микрорайона с таким же названием в Дубовом. Зарегистрирована в 2014 году, гендиректор – Павел Тапашиди.
Глава компании в 2016 году отмечал, что ему сложно было работать с местными властями. Несколько лет назад темпы строительства у ООО «Лимон» стали снижаться, и тогда местный девелопер предложил «решить проблему» с администрацией, ссылаясь на связи с главой района. Так гендиректор «Лимона» и вышел на московскую ФСБ.
О задержании Анатолия Попкова стало известно 18 октября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 15 лет.
По решению Басманного суда Москвы белгородский чиновник пробудет под арестом до 17 декабря. Расследование уголовного дела ведёт центральный аппарат Следственного комитета.
Анатолий Попков возглавлял Белгородский район с декабря 2017 года. До этого работал в Белгородском областном фонде поддержки ИЖС. Был депутатом облдумы трёх созывов.
Евгений Савченко впервые прокомментировал задержание чиновника 21 октября. Губернатор отметил, что «исполнительной власти региона нанесён серьёзный репутационный ущерб», и выразил надежду на объективное расследование.