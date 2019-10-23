СМИ узнали, кто мог дать взятку Анатолию Попкову

Глава компании в 2016 году отмечал, что ему сложно было работать с местными властями. Несколько лет назад темпы строительства у ООО «Лимон» стали снижаться, и тогда местный девелопер предложил «решить проблему» с администрацией, ссылаясь на связи с главой района. Так гендиректор «Лимона» и вышел на московскую ФСБ.