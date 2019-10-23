Дожди добавятся к туману в Белгороде

Posted 23 октября 2019, 14:26
Published 23 октября 2019, 14:26
Modified 20 августа 2024, 02:02
Updated 20 августа 2024, 02:02
По данным белгородского Гидрометцентра, в четверг на территории области будет облачно с прояснениями. В целом погода останется такой же, как и в начале недели, но к туману местами добавится небольшой дождь.
Температура ночью составит 6−11°С тепла. Днём будет потеплее: столбик термометра поднимется до отметки +17 °С. Направление ветра в течение суток будет меняться, скорость перемещения воздуха составит 5 м/с.
В связи с образованием тумана белгородцев просят соблюдать осторожность при пересечении автомобильных дорог. Водителям также следует быть бдительными за рулём, пользоваться фарами ближнего света и противотуманками. Не совершайте резких перестроений и опасных манёвров, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.