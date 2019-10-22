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Евгений Савченко: Семейные врачи должны получать не менее 100 тысяч рублей

22 октября 2019, 14:19
Фото: belregion.ru
Евгений Савченко
Губернатор Белгородской области стал участником заседания Совета по региональному здравоохранению в Совете Федерации.

Совещание провела председатель Совфеда Валентина Матвиенко. На нём Евгений Савченко рассказал об опыте Белгородской области в реализации проекта «Управление здоровьем».

Главными актуальными проблемами здравоохранения Савченко назвал безответственное отношение пациентов к своему здоровью и низкий уровень осведомлённости, куда можно обратиться за медпомощью. Также губернатор отметил необходимость развития семейной медицины в России.

По его мнению, в стране нужно минимум 100 тысяч офисов семейных врачей, каждый из которых обслуживали бы 1 500 человек. Для работы на местах требуются квалифицированные специалисты, которых ещё предстоит обучить и подготовить.

Савченко заострил внимание и на заработной плате таких медиков. Он предложил ввести по стране единую зарплату для семейных врачей. Она должна быть не менее 100 тысяч рублей.

Очень важно, если первое лицо в регионе, губернатор, лично занимается вопросом, контролирует, организует. Все выстраиваются по вертикали и понимают, что здравоохранение – приоритет. Спасибо. Будем размышлять над вашим предложением.

Валентина Матвиенко

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