Евгений Савченко: Семейные врачи должны получать не менее 100 тысяч рублей

Совещание провела председатель Совфеда Валентина Матвиенко. На нём Евгений Савченко рассказал об опыте Белгородской области в реализации проекта «Управление здоровьем».
Главными актуальными проблемами здравоохранения Савченко назвал безответственное отношение пациентов к своему здоровью и низкий уровень осведомлённости, куда можно обратиться за медпомощью. Также губернатор отметил необходимость развития семейной медицины в России.
По его мнению, в стране нужно минимум 100 тысяч офисов семейных врачей, каждый из которых обслуживали бы 1 500 человек. Для работы на местах требуются квалифицированные специалисты, которых ещё предстоит обучить и подготовить.
Савченко заострил внимание и на заработной плате таких медиков. Он предложил ввести по стране единую зарплату для семейных врачей. Она должна быть не менее 100 тысяч рублей.
Очень важно, если первое лицо в регионе, губернатор, лично занимается вопросом, контролирует, организует. Все выстраиваются по вертикали и понимают, что здравоохранение – приоритет. Спасибо. Будем размышлять над вашим предложением.
Валентина Матвиенко