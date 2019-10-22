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Posted 22 октября 2019, 08:30

Published 22 октября 2019, 08:30

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Белгородец ответит в суде за распространение детской порнографии

Белгородец ответит в суде за распространение детской порнографии

22 октября 2019, 08:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Материалы по уголовному делу с обвинительным заключением переданы в суд.

Как считает следствие, в феврале 53-летний житель Губкина загрузил в свой компьютер шесть видеофайлов, содержащих порнографические изображения не достигших 14-летнего возраста лиц. Через файлообменник мужчина распространил эти файлы в интернете, зная, что подобные действия запрещены законом.

В региональном следственном управлении СКР отметили, что по делу собрано достаточно доказательств. Теперь местный житель предстанет перед судом. Его могут посадить на несколько лет и лишить права занимать определённые должности.

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#Новости#Происшествия#Губкин#Уголовное дело#Суд
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