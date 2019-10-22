Белгородец ответит в суде за распространение детской порнографии

Posted 22 октября 2019, 08:30
Published 22 октября 2019, 08:30
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Как считает следствие, в феврале 53-летний житель Губкина загрузил в свой компьютер шесть видеофайлов, содержащих порнографические изображения не достигших 14-летнего возраста лиц. Через файлообменник мужчина распространил эти файлы в интернете, зная, что подобные действия запрещены законом.
В региональном следственном управлении СКР отметили, что по делу собрано достаточно доказательств. Теперь местный житель предстанет перед судом. Его могут посадить на несколько лет и лишить права занимать определённые должности.