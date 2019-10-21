Каждый четвёртый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Так, «жертвами перестройки» себя считают 25 % респондентов, причём чаще об этом говорят люди старше 60 лет (37 %). Среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет термин применяют по отношению к себе лишь 8 % участников исследования. Полностью противоположной точки зрения придерживаются 70 % респондентов, остальные затруднились дать ответ.