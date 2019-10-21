Каждый четвёртый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Так, «жертвами перестройки» себя считают 25 % респондентов, причём чаще об этом говорят люди старше 60 лет (37 %). Среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет термин применяют по отношению к себе лишь 8 % участников исследования. Полностью противоположной точки зрения придерживаются 70 % респондентов, остальные затруднились дать ответ.
Исследование было проведено после того, как в начале октября зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил главе Минтруда Максиму Топилину создать новую категорию льготников – «жертвы перестройки». По замыслу парламентария, в неё должны войти россияне, проживавшие в стране в 1987−1989 годах в возрасте 25−45 лет.
По данным «Новых известий», эту идею поддержали 41 % опрошенных, в числе которых женщины (46 %), молодёжь (46 %) и те, кто относит себя к данной категории (62 %). Против высказались 47 %, не нашлось ответа у 12 %. Всего в опросе участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан страны.