bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2019, 08:18

Published 19 октября 2019, 08:18

Modified 20 августа 2024, 04:35

Updated 20 августа 2024, 04:35

Жители Вологды приехали в Губкин на такси

Жители Вологды добрались до Губкина на такси за 21 тысячу рублей

19 октября 2019, 08:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Жители Вологды приехали в Губкин на такси
Сюжет
Нарочно не придумаешь
Вологжан не испугала ни высокая стоимость поездки, ни 17 часов пути.

Три жителя Вологды приехали в Белгородскую область на такси. Для поездки они выбрали ГАЗ «Соболь» с шестью пассажирскими местами.

Из Вологды путешественники выехали в час дня 15 октября. На месте они оказались в шесть утра следующего дня. С учётом остановок путь занял 17 часов. За время поездки вологжане преодолели 1 056 километров и проехали семь областей. Обошлось такое путешествие в 21 440 рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Однако до рекорда вологжане не дотянули. Самую продолжительную поездку зарегистрировали в 2016 году, когда трое пассажиров на такси проехали 9 200 км от Ставропольского до Приморского края.

Материалы по теме
Белгородские такси внесут в единую систему мониторинга транспортаЧетыре девушки борются за звание лучшего водителя такси в БелгородеВ Белгороде выдали 20 тысяч разрешений на перевозку такси
#Новости#Общество#Губкин#Такси#Нарочно не придумаешь#Поездка#Вологда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика