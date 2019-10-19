Жители Вологды добрались до Губкина на такси за 21 тысячу рублей

Из Вологды путешественники выехали в час дня 15 октября. На месте они оказались в шесть утра следующего дня. С учётом остановок путь занял 17 часов. За время поездки вологжане преодолели 1 056 километров и проехали семь областей. Обошлось такое путешествие в 21 440 рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика.