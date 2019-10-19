В Белгороде объявили в розыск пропавшего ещё в июне мужчину

Posted 19 октября 2019, 08:40
Published 19 октября 2019, 08:40
Modified 20 августа 2024, 05:32
Updated 20 августа 2024, 05:32
Без вести пропал Крыксин Александр Александрович 1993 года рождения. О местонахождении мужчины ничего не известно с 1 июня 2019 года.
На вид пропавшему 25 лет. Он худощавого телосложения, рост 185−190 см. Волосы короткие тёмно-русые, глаза карие.
Был одет в спортивные брюки тёмно-синего цвета и джинсовую куртку. С собой он взял паспорт и полис ОМС.
В УМВД предупреждают, что белгородец может быть дезориентирован в пространстве и ему нужна помощь врачей.
Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию по номеру 02 (102 с мобильного) или телефонам 8 (4722) 31-22-02, 31-10-28, 8-920-204-12-22.