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Posted 19 октября 2019, 08:40

Published 19 октября 2019, 08:40

Modified 20 августа 2024, 05:32

Updated 20 августа 2024, 05:32

В Белгороде разыскивают мужчину

В Белгороде объявили в розыск пропавшего ещё в июне мужчину

19 октября 2019, 08:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi. В Белгороде разыскивают мужчину
У белгородца может быть дезориентация в пространстве.

Без вести пропал Крыксин Александр Александрович 1993 года рождения. О местонахождении мужчины ничего не известно с 1 июня 2019 года.

На вид пропавшему 25 лет. Он худощавого телосложения, рост 185−190 см. Волосы короткие тёмно-русые, глаза карие.

Был одет в спортивные брюки тёмно-синего цвета и джинсовую куртку. С собой он взял паспорт и полис ОМС.

В УМВД предупреждают, что белгородец может быть дезориентирован в пространстве и ему нужна помощь врачей.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию по номеру 02 (102 с мобильного) или телефонам 8 (4722) 31-22-02, 31-10-28, 8-920-204-12-22.

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