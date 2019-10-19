Громкое задержание, тотальный контроль и новый рост тарифов: итоги недели

В 2019 году на дорогах Белгородской области добавилось 500 видеокамер, а не так давно начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев рассказал о том, что в 2020 году на перекрёстках Белгорода установят ещё 1 000 камер. Придётся привыкать к мысли, что где бы ты ни находился, тебя везде записывает невидимый глаз камеры, хочешь ты этого или нет. Такая вот вселенная Оруэлла.