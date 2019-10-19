Громкое задержание, тотальный контроль и новый рост тарифов: итоги недели

Анатолия Попкова задержали федеральные силовики – сотрудники Центрального аппарата ФСБ и Главного следственного управления СК РФ. Это произошло утром 18 октября при получении взятки в его рабочем кабинете. По предварительным данным, чиновника увезли в Москву, но от официальных комментариев силовые структуры Белгородской области отказываются. Пока остаётся лишь гадать об обстоятельствах дела и недоумевать, как человек с таким солидным жизненным и трудовым опытом мог так серьёзно ошибиться.
Напомним, за взятку сейчас судят ещё одного теперь уже бывшего чиновника – экс-начальника управления земельных отношений администрации Белгорода Юрия Наумова. За получение взятки в размере 400 тыс. рублей ему грозит до 12 лет тюрьмы.
В Белгородской области решили кардинально поднять тарифы на воду – резкое повышение цен на водоснабжение и водоотведение жителей региона ждёт с 1 декабря. В Белгороде тариф составит 25 рублей вместо нынешних 17,59, а в других районах ещё выше: в Алексеевском горокруге – 25,46 рубля за кубометр, в Валуйском – 29,3 рубля за м³, а в Корочанском районе –35,11 рубля. Повышение цен власти объясняют сильной изношенностью сетей, которая во многих районах достигает 70 %, и необходимостью срочных денежных вложений для приведения водной инфраструктуры в нормальное состояние. Получается, что в 2019 году население Белгородской области трижды переживёт повышение цен на воду: 1 января цены на услуги ЖКХ подскочили из-за повышения НДС до 20 %, 1 июля – плановое ежегодное повышение тарифов ЖКХ и 1 декабря – внутриобластное повышение цен на воду.
Тем временем правительство России продолжает твердить о том, что инфляция в стране держится на уровне 4 %. А микрорайоны ИЖС Белгородского района массово продолжают жаловаться в «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» на отсутствие воды или её очень низкое качество.
В Белгородской области продолжается глобальная «камеризация» всех автомобильных дорог. Областное управление ГИБДД гордо отчитывается о сотнях миллионов рублей, которые удалось собрать благодаря камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме. Например, за 2018 год сумма составила 790 млн рублей. По всей видимости, в регионе планируют наращивать эти показатели, так как камер становится всё больше, и в скором будущем на дорогах региона установят тотальный контроль за каждой машиной, шансов безнаказанно погонять не останется.
Горожане стали замечать, что на дорогах Белгорода появилось очень много знаков фото- и видеофиксации, причём даже на таких участках, где разогнаться в принципе проблематично. Что снимают эти камеры? И наказывают ли они за неправильную парковку, например? Или, может, они фиксируют другие правонарушения?
В 2019 году на дорогах Белгородской области добавилось 500 видеокамер, а не так давно начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев рассказал о том, что в 2020 году на перекрёстках Белгорода установят ещё 1 000 камер. Придётся привыкать к мысли, что где бы ты ни находился, тебя везде записывает невидимый глаз камеры, хочешь ты этого или нет. Такая вот вселенная Оруэлла.
В МЧС рассказали подробности трагедии, которая случилась на улице Конева в Белгороде 4 октября, когда в пожаре погибли мать и её 8-летний ребёнок. Второй мальчик шести лет позже скончался в больнице. Как сообщили спасатели, пожар случился из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности: женщина на ночь включила мощный обогреватель в розетку удлинителя, который просто не выдержал напряжения и вспыхнул, когда в квартире все спали.
И, может быть, обошлось бы без жертв, если бы не пластиковые потолки в квартире. При нагревании потолочное покрытие выделило огромное количество токсинов, пары вдохов которых хватило, чтобы люди потеряли сознание. И перестаёшь удивляться случаям, когда в помещении выгорает один квадратный метр и на этом пятачке находят тело человека.
Одного ребёнка сотрудники МЧС обнаружили лежащим около входной двери, то есть в дыму огня он сумел найти дверь и пытался выйти из квартиры, но не смог только потому, что в замке не оказалось ключа. Он лежал на полке рядом с дверью.
Холодный сентябрь, слабый удлинитель, красивые пластиковые потолки и вынутый из замка ключ – цепочка случайностей привела к тому, что оборвались три жизни. И невольно задумаешься о том, что порой стоит пожертвовать красивой упаковкой и в первую очередь позаботиться о безопасности своей семьи.
За девять месяцев пожары в Белгородской области унесли жизни 54 человек, из них четыре ребёнка. Пять человек погибли в Белгороде.