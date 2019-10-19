Документы на поверку счётчиков могут отменить в России

Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. По новым правилам специалист после поверки прибора учёта внесёт информацию через портал госуслуг в базу данных. Бумажные свидетельства о результатах могут выдать при желании владельца счётчика, однако юридическую силу будет иметь только запись в электронном реестре.