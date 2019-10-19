Документы на поверку счётчиков могут отменить в России

Posted 19 октября 2019, 09:57
Published 19 октября 2019, 09:57
Modified 20 августа 2024, 00:42
Updated 20 августа 2024, 00:42
Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. По новым правилам специалист после поверки прибора учёта внесёт информацию через портал госуслуг в базу данных. Бумажные свидетельства о результатах могут выдать при желании владельца счётчика, однако юридическую силу будет иметь только запись в электронном реестре.
В базе данных гражданин сможет найти подтверждение и дату следующей поверки. Сроки нововведения пока не называются.
Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Его инициаторы уверены, что электронная фиксация защитит россиян от мошенников, которые фальсифицируют сроки поверки, навязывают свои услуги и выдают ложные свидетельства. При внесении данных в единую базу таких злоумышленников будет проще отследить, сообщает «Российская газета».