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Posted 19 октября 2019, 09:57

Published 19 октября 2019, 09:57

Modified 20 августа 2024, 00:42

Updated 20 августа 2024, 00:42

Правила поверки счётчиков изменятся в России

Документы на поверку счётчиков могут отменить в России

19 октября 2019, 09:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Правила поверки счётчиков изменятся в России
Гражданам перестанут выдавать бумажные свидетельства, а данные будут вносить в специальный реестр.

Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. По новым правилам специалист после поверки прибора учёта внесёт информацию через портал госуслуг в базу данных. Бумажные свидетельства о результатах могут выдать при желании владельца счётчика, однако юридическую силу будет иметь только запись в электронном реестре.

В базе данных гражданин сможет найти подтверждение и дату следующей поверки. Сроки нововведения пока не называются.

Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Его инициаторы уверены, что электронная фиксация защитит россиян от мошенников, которые фальсифицируют сроки поверки, навязывают свои услуги и выдают ложные свидетельства. При внесении данных в единую базу таких злоумышленников будет проще отследить, сообщает «Российская газета».

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#Новости#Общество#Счётчики#Мошенники#Реестр#Документы
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