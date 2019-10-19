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Белгородки отсудили у больницы 1,5 млн рублей за смерть родственника

19 октября 2019, 07:24
Фото: pixabay.com
Больница заплатит за смерть пациента
Супруге и дочери скончавшегося пациента медучреждение должно выплатить по 750 тыс. рублей компенсации морального вреда.

В 2017 году в горбольницу № 2 скорая привезла мужчину. Через три дня он скончался от септического шока.

Судмедэксперты установили, что помощь пациенту оказали с дефектами, а это повлияло в итоге на неблагоприятный исход. Жена и дочь умершего подали на больницу в суд с требованием компенсации морального вреда.

Представитель горбольницы с иском не согласился. Он отметил, что у врачей злого умысла не было, предотвратить смерть пациента не получилось бы даже при своевременном и правильном лечении. Кроме этого, он подчеркнул, что больница – учреждение бюджетное и потеря денег негативно скажется на оказании помощи другим нуждающимся.

Однако суд встал на сторону истиц. При вынесении решения учли и нравственные страдания женщин в связи со смертью близкого человека, и факт неправильного и несвоевременного диагностирования заболевания.

В итоге каждой истице больница должна заплатить по 750 тыс. рублей. Медучреждение с решением не согласилось и подало апелляцию, сообщили в Октябрьском районном суде Белгорода.

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