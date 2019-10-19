Белгородки отсудили у больницы 1,5 млн рублей за смерть родственника

Представитель горбольницы с иском не согласился. Он отметил, что у врачей злого умысла не было, предотвратить смерть пациента не получилось бы даже при своевременном и правильном лечении. Кроме этого, он подчеркнул, что больница – учреждение бюджетное и потеря денег негативно скажется на оказании помощи другим нуждающимся.