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Posted 19 октября 2019, 12:57

Published 19 октября 2019, 12:57

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

Пьяное убийство

Белгородец сядет в тюрьму на 14 лет за пьяное убийство у памятника

19 октября 2019, 12:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Пьяное убийство
Сюжет
Голосование по Конституции
Встреча двух знакомых в Шебекино закончилась трагедией.

В сентябре 2019 года 34-летний подсудимый на остановке увидел 46-летнего знакомого. Они решили отметить встречу и стали распивать алкоголь около памятника, там же после «застолья» и уснули.

Проснувшись, злоумышленник увидел, как приятель что-то ищет в карманах его куртки. Мужчина разозлился и с силой ударил ножом знакомого в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что белгородец уже был судим за убийство. Он признал свою вину и попросил прощения у потерпевшей.

Мужчину признали виновным в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Приговором ему назначено 14 лет в исправительной колонии особого режима.

Решение в законную силу не вступило, сообщили в Шебекинском районном суде.

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