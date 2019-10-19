Белгородец сядет в тюрьму на 14 лет за пьяное убийство у памятника

Posted 19 октября 2019, 12:57
Published 19 октября 2019, 12:57
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
В сентябре 2019 года 34-летний подсудимый на остановке увидел 46-летнего знакомого. Они решили отметить встречу и стали распивать алкоголь около памятника, там же после «застолья» и уснули.
Проснувшись, злоумышленник увидел, как приятель что-то ищет в карманах его куртки. Мужчина разозлился и с силой ударил ножом знакомого в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Выяснилось, что белгородец уже был судим за убийство. Он признал свою вину и попросил прощения у потерпевшей.
Мужчину признали виновным в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Приговором ему назначено 14 лет в исправительной колонии особого режима.
Решение в законную силу не вступило, сообщили в Шебекинском районном суде.