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Белгородские коммунальщики заступят на усиленное дежурство с 1 ноября

18 октября 2019, 14:21
Фото: Павел Передерий / пресс-служба администрации Белгорода
Смотр снегоуборочной техники
Бороться со снегом и льдом в сезоне 2019/2020 будет 121 единица спецтранспорта Белгорблагоустройства.

В Белгороде провели смотр снегоуборочной техники. На выставке были представлены фронтальные погрузчики, снегоуборочные комбайны, подметальные машины, тракторы МТЗ, грейдеры, снегоочистители. Представленные машины оценивали специалисты ГИБДД, МЧС, Ростехнадзора, департамента горхозяйства.

В скором времени автопарк пополнится новым транспортом – комбинированными дорожными машинами и малой коммунальной техникой. В общей сложности в зимний сезон бороться со снегом и льдом будет 121 машина.

Фото: Павел Передерий / пресс-служба администрации Белгорода

Спецтехнике предстоит убрать около 9 млн м² площади, 611 км дорог. Песко-соляной смеси заготовили более 12 тонн.

Как сообщили в мэрии Белгорода, с 1 ноября сотрудники Белгорблагоустройства заступят на круглосуточное дежурство. Для водителей спецтехники подготовили необходимые условия − комнату отдыха, горячее питание. Машины, оборудованные системой ГЛОНАСС, можно будет отслеживать онлайн на мониторе в диспетчерской. На базе 1-й эксплуатационно-дорожной службы откроется станция техобслуживания.

К зимнему периоду готовятся также управляющие компании Белгорода.

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