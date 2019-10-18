Белгородские коммунальщики заступят на усиленное дежурство с 1 ноября

Как сообщили в мэрии Белгорода, с 1 ноября сотрудники Белгорблагоустройства заступят на круглосуточное дежурство. Для водителей спецтехники подготовили необходимые условия − комнату отдыха, горячее питание. Машины, оборудованные системой ГЛОНАСС, можно будет отслеживать онлайн на мониторе в диспетчерской. На базе 1-й эксплуатационно-дорожной службы откроется станция техобслуживания.