Белгородку лишили родительских прав из-за наркотиков и психотропных препаратов

На 37-летнюю жительницу Губкина пожаловалась бабушка её двух несовершеннолетних детей. Она рассказала, что женщина родительские обязанности не выполняла, постоянного места жительства и работы у неё не было. Кроме этого, у белгородки диагностировали зависимость от психостимуляторов.