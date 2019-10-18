bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2019, 09:37

Published 18 октября 2019, 09:37

Modified 1 декабря 2024, 08:17

Updated 1 декабря 2024, 08:17

Лишение родительских прав

Белгородку лишили родительских прав из-за наркотиков и психотропных препаратов

18 октября 2019, 09:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Лишение родительских прав
Сюжет
Прокуратура
У женщины была судимость за незаконное приобретение и хранение запрещённых веществ.

На 37-летнюю жительницу Губкина пожаловалась бабушка её двух несовершеннолетних детей. Она рассказала, что женщина родительские обязанности не выполняла, постоянного места жительства и работы у неё не было. Кроме этого, у белгородки диагностировали зависимость от психостимуляторов.

В июле 2019-го её признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Женщину поставили на учёт к врачу-наркологу, но от лечения она отказалась.

Губкинская прокуратура потребовала лишить белгородку родительских прав и взыскать с неё алименты для детей 8 и 11 лет. В суде требования удовлетворили.

Решение в силу не вступило, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

#Новости#Происшествия#Губкин#Наркотики#Прокуратура#Мать
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика