Белгородку лишили родительских прав из-за наркотиков и психотропных препаратов

Posted 18 октября 2019, 09:37
Published 18 октября 2019, 09:37
Modified 1 декабря 2024, 08:17
Updated 1 декабря 2024, 08:17
На 37-летнюю жительницу Губкина пожаловалась бабушка её двух несовершеннолетних детей. Она рассказала, что женщина родительские обязанности не выполняла, постоянного места жительства и работы у неё не было. Кроме этого, у белгородки диагностировали зависимость от психостимуляторов.
В июле 2019-го её признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Женщину поставили на учёт к врачу-наркологу, но от лечения она отказалась.
Губкинская прокуратура потребовала лишить белгородку родительских прав и взыскать с неё алименты для детей 8 и 11 лет. В суде требования удовлетворили.
Решение в силу не вступило, сообщили в прокуратуре Белгородской области.