Тарифы ЖКХ в России могут вырасти из-за нового сбора

Эксперты опасаются, что новый платёж создаст дополнительную нагрузку на бизнес и плохо скажется на экономике. Кроме этого, «углеродный сбор» может спровоцировать рост тарифов ЖКХ и увеличить темпы инфляции. По данным Минэнерго, рубль «углеродного сбора» в среднем увеличит тариф на 1,2 рубля.