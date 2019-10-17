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Posted 17 октября 2019, 07:23

Published 17 октября 2019, 07:23

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Тарифы ЖКХ в России могут вырасти из-за нового сбора

Тарифы ЖКХ в России могут вырасти из-за нового сбора

17 октября 2019, 07:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
В правительстве предлагают ввести «углеродный сбор», который отразится не только на предпринимателях, но и на рядовых гражданах.

Минэкономразвития разработало законопроект по «углеродному сбору». Согласно документу, планируется установить максимально допустимый объём прямых выбросов парниковых газов для организаций в размере 150 тыс. т СО2-эквивалента. Если компания превысит лимит, её обяжут уплатить сбор.

Сумма сбора пока не называется: она станет известна только через пять лет, если закон вступит в силу.

Эксперты опасаются, что новый платёж создаст дополнительную нагрузку на бизнес и плохо скажется на экономике. Кроме этого, «углеродный сбор» может спровоцировать рост тарифов ЖКХ и увеличить темпы инфляции. По данным Минэнерго, рубль «углеродного сбора» в среднем увеличит тариф на 1,2 рубля.

Совет Федерации редакцию законопроекта не поддержал. В правительстве в скором времени вновь вернутся к обсуждению документа, сообщают «Известия».

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#Новости#Экономика#ЖКХ#Тариф#Инфляция#Законопроект#Минэкономразвития
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