Тарифы ЖКХ в России могут вырасти из-за нового сбора

Posted 17 октября 2019, 07:23
Published 17 октября 2019, 07:23
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Минэкономразвития разработало законопроект по «углеродному сбору». Согласно документу, планируется установить максимально допустимый объём прямых выбросов парниковых газов для организаций в размере 150 тыс. т СО2-эквивалента. Если компания превысит лимит, её обяжут уплатить сбор.
Сумма сбора пока не называется: она станет известна только через пять лет, если закон вступит в силу.
Эксперты опасаются, что новый платёж создаст дополнительную нагрузку на бизнес и плохо скажется на экономике. Кроме этого, «углеродный сбор» может спровоцировать рост тарифов ЖКХ и увеличить темпы инфляции. По данным Минэнерго, рубль «углеродного сбора» в среднем увеличит тариф на 1,2 рубля.
Совет Федерации редакцию законопроекта не поддержал. В правительстве в скором времени вновь вернутся к обсуждению документа, сообщают «Известия».