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Остановку «Белая гора» в Белгороде перенесли подальше от мусорки

17 октября 2019, 17:00
Фото: ОНФ в Белгородской области
Остановка "Белая гора" в Белгороде
В областном центре проблемную остановку перенесли на новое место.
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ОНФ

Речь идёт о «Белой горе» на улице Индустриальной. Через остановку проходят два маршрута общественного транспорта, но водителям маршруток приходилось высаживать пассажиров рядом с горой мусора. Не было павильона, информационных табличек, скамейки и урны. Заездной карман на остановке нельзя было сделать из-за ширины проезжей части.

После вмешательства активистов регионального штаба ОНФ остановку перенесли. На месте оборудовали карман, сделали тротуар и павильон. В скором времени может даже появиться урна.

Остановку проверили в ходе рейда по отремонтированным улицам Белгорода. Индустриальная, согласно народному рейтингу, возглавила список проблемных улиц. В своё время ей не помог ямочный ремонт, поэтому участок пришлось ремонтировать капитально.

Активисты ОНФ добились от властей ремонта улицы Индустриальной в Белгороде
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Только после наших неоднократных обращений власти города принялись именно за капитальный ремонт этой улицы. Дорога уже давно нуждалась в нём, хотя этим словом данный участок можно было назвать с трудом. Твёрдое покрытие здесь приходилось искать. В дождливую погоду улица превращалась в грязевое болото с огромными лужами. Сейчас здесь полностью заменено дорожное покрытие, отсыпана обочина, срезан и укреплён железобетонной подпорной стеной косогор. Осталось только нанести разметку.Вероника Смирнова, региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Белгородской области

Также общественники проверили ремонт на улице Шершнёва и в переулке Макаренко, которые тоже были участниками рейтинга убитых дорог в Белгороде.

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