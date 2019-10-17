Остановку «Белая гора» в Белгороде перенесли подальше от мусорки

Речь идёт о «Белой горе» на улице Индустриальной. Через остановку проходят два маршрута общественного транспорта, но водителям маршруток приходилось высаживать пассажиров рядом с горой мусора. Не было павильона, информационных табличек, скамейки и урны. Заездной карман на остановке нельзя было сделать из-за ширины проезжей части.
После вмешательства активистов регионального штаба ОНФ остановку перенесли. На месте оборудовали карман, сделали тротуар и павильон. В скором времени может даже появиться урна.
Остановку проверили в ходе рейда по отремонтированным улицам Белгорода. Индустриальная, согласно народному рейтингу, возглавила список проблемных улиц. В своё время ей не помог ямочный ремонт, поэтому участок пришлось ремонтировать капитально.
Только после наших неоднократных обращений власти города принялись именно за капитальный ремонт этой улицы. Дорога уже давно нуждалась в нём, хотя этим словом данный участок можно было назвать с трудом. Твёрдое покрытие здесь приходилось искать. В дождливую погоду улица превращалась в грязевое болото с огромными лужами. Сейчас здесь полностью заменено дорожное покрытие, отсыпана обочина, срезан и укреплён железобетонной подпорной стеной косогор. Осталось только нанести разметку.Вероника Смирнова, региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Белгородской области
Также общественники проверили ремонт на улице Шершнёва и в переулке Макаренко, которые тоже были участниками рейтинга убитых дорог в Белгороде.