Остановку «Белая гора» в Белгороде перенесли подальше от мусорки

Только после наших неоднократных обращений власти города принялись именно за капитальный ремонт этой улицы. Дорога уже давно нуждалась в нём, хотя этим словом данный участок можно было назвать с трудом. Твёрдое покрытие здесь приходилось искать. В дождливую погоду улица превращалась в грязевое болото с огромными лужами. Сейчас здесь полностью заменено дорожное покрытие, отсыпана обочина, срезан и укреплён железобетонной подпорной стеной косогор. Осталось только нанести разметку.Вероника Смирнова, региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Белгородской области