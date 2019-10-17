Одним из организаторов выпуска облигаций «РОСНАНО» стал Альфа-Банк

Posted 17 октября 2019, 12:22
Published 17 октября 2019, 12:22
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Сперва планировался выпуск облигаций стоимостью 5 млрд рублей со ставкой купона в размере от 8,40 до 8,65 процента годовых. Однако поступление в книгу заявок более 90 запросов обеспечило достижение пятикратной переподписки, сообщило издание Inkazan. Этот интерес и вылился в повышение размера выпуска до 12 млрд рублей.
На облигационным рынке “Роснано” и Альфа-Банк ранее не заключали совместных сделок, подчеркнула глава управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина. Тот факт, что сделка привлекла внимание такого большого количества инвесторов на российском облигационным рынке, говорит об успешности этого сотрудничества, считает Бакулина. К тому же сторонам удалось сохранить рекордно низкий уровень купона.
О том, что заключенная рыночная сделка стала первой для “Роснано”, которая прошла без государственной гарантии, рассказал заместитель исполнительного директора УК «Роснано» Артур Галстян. Благодаря ей корпорация смогла привлечь к себе интерес новых инвесторов, увеличить количество ценных бумаг и снизить итоговый купон. Галстян также отметил улучшение ориентира по купону на 95 базисных пунктов и возросший интерес к ценным бумагам “Роснано”. Он считает, что благодаря этому опыту удалось получить подтверждение того, что компания развивается в верном направлении.
Датой технического размещения выбрали 24 октября.