Одним из организаторов выпуска облигаций «РОСНАНО» стал Альфа-Банк

О том, что заключенная рыночная сделка стала первой для “Роснано”, которая прошла без государственной гарантии, рассказал заместитель исполнительного директора УК «Роснано» Артур Галстян. Благодаря ей корпорация смогла привлечь к себе интерес новых инвесторов, увеличить количество ценных бумаг и снизить итоговый купон. Галстян также отметил улучшение ориентира по купону на 95 базисных пунктов и возросший интерес к ценным бумагам “Роснано”. Он считает, что благодаря этому опыту удалось получить подтверждение того, что компания развивается в верном направлении.