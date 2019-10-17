Медведев раскритиковал Белгородскую область за пункты весогабаритного контроля

Posted 17 октября 2019, 08:28
Published 17 октября 2019, 08:28
Modified 20 августа 2024, 01:22
Updated 20 августа 2024, 01:22
Дмитрий Медведев провёл совещание с губернаторами по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Премьер-министр остался недоволен тем, что в регионах не достигли нужных показателей.
Под раздачу попала и Белгородская область. Медведев отметил, что здесь не достигли результатов, предусмотренных региональным проектом, по возведению автоматических пунктов весогабаритного контроля. В зоне риска вместе с регионом оказалась Московская область.
Однако присутствовавший на заседании министр транспорта Евгений Дитрих назвал Белгородскую область в числе лидеров нацпроекта. Наряду с регионом политик отметил Самарскую, Владимирскую, Воронежскую и другие области, сообщают «Новые известия».