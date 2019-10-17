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Posted 17 октября 2019, 08:28

Published 17 октября 2019, 08:28

Modified 20 августа 2024, 01:22

Updated 20 августа 2024, 01:22

Медведев раскритиковал Белгородскую область за пункты весогабаритного контроля

Медведев раскритиковал Белгородскую область за пункты весогабаритного контроля

17 октября 2019, 08:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
Премьер-министр отметил, что в регионе не выполнили план по их строительству.

Дмитрий Медведев провёл совещание с губернаторами по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Премьер-министр остался недоволен тем, что в регионах не достигли нужных показателей.

Под раздачу попала и Белгородская область. Медведев отметил, что здесь не достигли результатов, предусмотренных региональным проектом, по возведению автоматических пунктов весогабаритного контроля. В зоне риска вместе с регионом оказалась Московская область.

Однако присутствовавший на заседании министр транспорта Евгений Дитрих назвал Белгородскую область в числе лидеров нацпроекта. Наряду с регионом политик отметил Самарскую, Владимирскую, Воронежскую и другие области, сообщают «Новые известия».

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#Новости#Общество#Белгородская область#Дороги#Медведев#Нацпроект#Весогабаритный контроль
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