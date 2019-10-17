Белгородская область получила 30 млн на модельные библиотеки из федерального бюджета

Как сообщили в региональном департаменте финансов и бюджетной политики, все средства полностью освоили и направили в указанные учреждения. На эти деньги библиотеки пополнят фонд книгами и периодикой, проведут ремонт, адаптируют здания под людей с ОВЗ, проведут высокоскоростной интернет и т. д.