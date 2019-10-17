Белгородская область получила 30 млн на модельные библиотеки из федерального бюджета

В региональный бюджет поступил межбюджетный трансферт на создание модельных библиотек по нацпроекту «Культура». Трансферт составил 30 млн рублей.
По 10 млн распределили между центральными библиотеками Алексеевского и Шебекинского горокругов. Оставшуюся часть суммы поровну поделили между библиотекой-филиалом № 20 в Белгороде и модельной библиотекой № 14 им. митрополита Макария в Старооскольском горокруге.
Как сообщили в региональном департаменте финансов и бюджетной политики, все средства полностью освоили и направили в указанные учреждения. На эти деньги библиотеки пополнят фонд книгами и периодикой, проведут ремонт, адаптируют здания под людей с ОВЗ, проведут высокоскоростной интернет и т. д.
Напомним, что на переоборудование библиотек в 38 регионах правительство выделило 700 млн рублей. Ранее библиотека № 20 в Белгороде выиграла правительственный грант на 5 млн рублей.