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Белгородская область получила 30 млн на модельные библиотеки из федерального бюджета

17 октября 2019, 10:14
Фото: pixabay.com
Трансферт на модельные библиотеки
Обновлённые культурные учреждения появятся в Белгороде и трёх городских округах.

В региональный бюджет поступил межбюджетный трансферт на создание модельных библиотек по нацпроекту «Культура». Трансферт составил 30 млн рублей.

По 10 млн распределили между центральными библиотеками Алексеевского и Шебекинского горокругов. Оставшуюся часть суммы поровну поделили между библиотекой-филиалом № 20 в Белгороде и модельной библиотекой № 14 им. митрополита Макария в Старооскольском горокруге.

Как сообщили в региональном департаменте финансов и бюджетной политики, все средства полностью освоили и направили в указанные учреждения. На эти деньги библиотеки пополнят фонд книгами и периодикой, проведут ремонт, адаптируют здания под людей с ОВЗ, проведут высокоскоростной интернет и т. д.

Напомним, что на переоборудование библиотек в 38 регионах правительство выделило 700 млн рублей. Ранее библиотека № 20 в Белгороде выиграла правительственный грант на 5 млн рублей.

Библиотека № 20 Белгорода получила грант правительства России
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