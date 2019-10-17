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Posted 17 октября 2019, 14:33

Published 17 октября 2019, 14:33

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Альфа-Банк: облигации «Трансконтейнер» заинтересовали инвесторов

Альфа-Банк: облигации «Трансконтейнер» заинтересовали инвесторов

17 октября 2019, 14:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
ПАО «Трансконтейнер» выступило эмитентом биржевых облигаций серии ПБО-01 с пятилетним сроком на сумму 10 миллиардов рублей. Этот выпуск был организован благодаря Альфа-Банку.

Ориентир по ставке купона изначально находился на уровне 7,5-7,65 % годовых, сообщает kursdela.biz. Благодаря большому интересу со стороны инвесторов этот показатель снизился. Книга заявок была закрыта со ставкой 7,3 % годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составляет 7,43 %. Заявок на ценные бумаги компании было собрано на сумму 29 миллиардов рублей.

Как отметил сотрудник Альфа-Банка, директор отдела долгового капитала Дэвид Мэлток, незадолго до приватизации контрольного пакета компании наблюдался повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов. В результате купонная ставка снижалась четыре раза и была зафиксирована на рекордно низкой для предприятия отметке — 7,3 % годовых, добавил Мэлток.

Выпуск облигаций «Трансконтейнера» размещался по открытой подписке. По нему предусмотрена амортизация — выплата 25 % от номинала. Она будет выплачиваться вместе с процентной ставкой 7-10 купонов. Купонный период облигаций — шесть месяцев. Предварительная дата размещения выпуска на бирже — 23 октября.

Вместе с Альфа-Банком в организации выпуска приняли участие Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.

«Трансконтейнер» является крупнейшим в РФ контейнерным оператором. Прибыль компании за прошлый год — 9,5 миллиарда рублей. Сегодня в парке предприятия — 74,1 тысячи штук контейнеров и 27,8 тысячи штук фитинговых платформ.

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