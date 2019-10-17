Альфа-Банк: облигации «Трансконтейнер» заинтересовали инвесторов

Ориентир по ставке купона изначально находился на уровне 7,5-7,65 % годовых, сообщает kursdela.biz. Благодаря большому интересу со стороны инвесторов этот показатель снизился. Книга заявок была закрыта со ставкой 7,3 % годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составляет 7,43 %. Заявок на ценные бумаги компании было собрано на сумму 29 миллиардов рублей.