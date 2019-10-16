Вадим Немков: Емельяненко говорит, что делать, чтобы победить

Вадим Немков дал интервью изданию «Спорт-Экспресс». 27-летний спортсмен, за плечами которого 11 побед и два поражения, рассказал, что верит в возможный бой с Райаном Бейдером в борьбе за титул. Если этого не случится, Немков готов сразиться с чемпионом Rizin Иржи Прохазкой в одном шоу с Фёдором Емельяненко.
По контракту с Bellator у оскольчанина осталось два боя. Кроме этого, недавно заключили новый контракт. В организации спортсмена «в целом всё устраивает», напрягает только то, что был 11-месячный простой. Немков отметил, что ему комфортнее драться три – четыре раза в год.
В будущем спортсмен может рассмотреть бои в UFC, но только при «хорошем гонораре». Однако для этого нужно быть известным, а Немков отмечает, что он не особо известен и российской публике. Даже по Белгороду он ходит «вообще спокойно».
Фёдор Емельяненко даёт Немкову советы и план, но непосредственно в тренировках не участвует. Так, перед боем с Карвальо Емельяненко главной задачей поставил «не споткнуться о соперника и не улететь назад». Сам Немков сейчас тренируется в Старом Осколе.
Напомним, что сам Фёдор Емельяненко недавно рассказал о планах завершить карьеру. Прощальный тур бойца будет состоять из трёх боёв, один из которых должен пройти в России. Уйти из спорта Емельяненко решил из-за возраста.