Вадим Немков: Емельяненко говорит, что делать, чтобы победить

По контракту с Bellator у оскольчанина осталось два боя. Кроме этого, недавно заключили новый контракт. В организации спортсмена «в целом всё устраивает», напрягает только то, что был 11-месячный простой. Немков отметил, что ему комфортнее драться три – четыре раза в год.