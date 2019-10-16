В Белгородской области отправили на стоянку автобус за долги владельца

Напомним, с 14 по 18 октября на дорогах Белгородской области проходит совместный рейд сотрудников УФССП и ГИБДД. Его целью является выявление злостных неплательщиков, которые, к слову, могут избежать суровых мер и рассчитаться с задолженностью прямо на месте с помощью POS-терминала.