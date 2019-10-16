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В Белгородской области отправили на стоянку автобус за долги владельца

16 октября 2019, 07:32
Фото: УФССП России по Белгородской области
За второй день операции «Должник» автовладельцы в регионе оплатили 674 тысячи рублей долгов.

Житель Валуек прямо на дороге отдал приставам 103 тыс. рублей долгов по кредитам, чтобы не лишиться авто. В Грайворонском горокруге водитель LADA Samara заплатил через POS-терминал 13 тыс. рублей налогов и штрафов ГИБДД.

Ивнянские судебные приставы увезли на спецстоянку микроавтобус Peugeot Boxer, владелец которого насобирал долгов по налогам и штрафам на 700 тыс. рублей.

15 октября на дорогах Белгородской области на наличие долгов проверили 734 автовладельца. Приставы арестовали 63 единицы автотранспорта общей стоимостью свыше 9,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области

Должников на дорогах находят благодаря камерам «Кордон», которые по номерам машин распознают в транспортном потоке неплательщиков по исполнительным производствам.

В первый день операции «Должник» на дорогах Белгородской области арестовали 46 автомобилей, на спецстоянку увезли восемь машин.

За день на дорогах Белгородской области арестовали 46 авто должников
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Напомним, с 14 по 18 октября на дорогах Белгородской области проходит совместный рейд сотрудников УФССП и ГИБДД. Его целью является выявление злостных неплательщиков, которые, к слову, могут избежать суровых мер и рассчитаться с задолженностью прямо на месте с помощью POS-терминала.

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