Платить по новым тарифам за воду жители Белгорода начнут с 1 декабря

По новым правилам платить за воду жители Белгорода начнут с 1 декабря. При этом в мэрии отметили, что тариф в областном центре всё равно ниже, чем в других муниципалитетах. Для сравнения привели цены в Алексеевском (25,46 рублей за кубометр) и Валуйском (29,3 рублей) горокругах и в Корочанском районе (35,11 рублей).