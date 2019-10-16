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Posted 16 октября 2019, 14:04

Published 16 октября 2019, 14:04

Modified 1 декабря 2024, 08:31

Updated 1 декабря 2024, 08:31

Платить по новым тарифам за воду жители Белгорода начнут с 1 декабря

Платить по новым тарифам за воду жители Белгорода начнут с 1 декабря

16 октября 2019, 14:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По новым правилам кубометр воды будет стоить 25 рублей.

В мэрии состоялось заседание комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Одним из вопросов повестки стало внесение изменений в решение горсовета об увеличении тарифа на холодную воду.

В Белгороде индекс изменился с 4 % до 16,1 %, плата выросла с 17,59 до 25 рублей за кубометр. Повышения пока не было из-за юридических нюансов – требовалось пересогласовать региональное постановление.

По новым правилам платить за воду жители Белгорода начнут с 1 декабря. При этом в мэрии отметили, что тариф в областном центре всё равно ниже, чем в других муниципалитетах. Для сравнения привели цены в Алексеевском (25,46 рублей за кубометр) и Валуйском (29,3 рублей) горокругах и в Корочанском районе (35,11 рублей).

Частично благодаря тарифам ветхие сети и водонапорно-канализационные объекты модернизируют. В Белгороде, по данным департамента городского хозяйства, износ сетей составляет от 50 до 70 %.

Напомним, что рост цен на воду на 42 % депутаты Белгорода одобрили на внеочередной сессии горсовета в июне. При этом планировалось, что изменения вступят в силу с 1 октября. Ещё раньше подорожание одобрили в Белгородском районе.

Белгородцы подписывали петицию против повышения тарифа на воду и выходили на митинг.

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