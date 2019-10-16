Новые поезда из Белгорода до Москвы и Воронежа запустят в декабре

Posted 16 октября 2019, 12:48
Published 16 октября 2019, 12:48
Modified 20 августа 2024, 01:58
Updated 20 августа 2024, 01:58
Новые поезда дальнего следования ввели из-за изменений в графике на 2019/2020 годы. Так, начнёт курсировать поезд № 99/100 Белгород – Москва. Из областного центра он будет отправляться в 20:05. В столицу состав прибудет в 05:56. В обратном направлении из Москвы он будет выезжать в 23:22, а в Белгород вернётся в девять утра.
Откроется маршрут Белгород – Имеретинский Курорт. Поезд № 547/548 из Белгорода отправится в 23:59. В Адлер состав прибудет через день в 15:04, в Имеретинский Курорт − в 15:48. Обратно выезд планируется в 04:50 из Имеретинского Курорта и в 05:03 из Адлера. В Белгород поезд вернётся на следующий день в 18:05.
Поезд № 685/686 Белгород – Воронеж с прицепной группой вагонов Белгород – Новороссийск из областной столицы будет отправляться в 05:30, прибытие в Воронеж – в 13:22, в Новороссийск – на следующий день в 11:25. Состав из Воронежа отправится в путь в 13:45, в Белгород прибытие запланировано на 22:35, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
Уточнить расписание можно на сайте РЖД и по телефону 8-800-775-00-00.