Новые поезда из Белгорода до Москвы и Воронежа запустят в декабре

Новые поезда дальнего следования ввели из-за изменений в графике на 2019/2020 годы. Так, начнёт курсировать поезд № 99/100 Белгород – Москва. Из областного центра он будет отправляться в 20:05. В столицу состав прибудет в 05:56. В обратном направлении из Москвы он будет выезжать в 23:22, а в Белгород вернётся в девять утра.