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Posted 16 октября 2019, 12:48

Published 16 октября 2019, 12:48

Modified 20 августа 2024, 01:58

Updated 20 августа 2024, 01:58

Новые поезда запустят из Белгорода

Новые поезда из Белгорода до Москвы и Воронежа запустят в декабре

16 октября 2019, 12:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Новые поезда запустят из Белгорода
Изменения в расписании появятся с 8 декабря 2019 года.

Новые поезда дальнего следования ввели из-за изменений в графике на 2019/2020 годы. Так, начнёт курсировать поезд № 99/100 Белгород – Москва. Из областного центра он будет отправляться в 20:05. В столицу состав прибудет в 05:56. В обратном направлении из Москвы он будет выезжать в 23:22, а в Белгород вернётся в девять утра.

Откроется маршрут Белгород – Имеретинский Курорт. Поезд № 547/548 из Белгорода отправится в 23:59. В Адлер состав прибудет через день в 15:04, в Имеретинский Курорт − в 15:48. Обратно выезд планируется в 04:50 из Имеретинского Курорта и в 05:03 из Адлера. В Белгород поезд вернётся на следующий день в 18:05.

Поезд № 685/686 Белгород – Воронеж с прицепной группой вагонов Белгород – Новороссийск из областной столицы будет отправляться в 05:30, прибытие в Воронеж – в 13:22, в Новороссийск – на следующий день в 11:25. Состав из Воронежа отправится в путь в 13:45, в Белгород прибытие запланировано на 22:35, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Уточнить расписание можно на сайте РЖД и по телефону 8-800-775-00-00.

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#Новости#Общество#Москва#Воронеж#Поезда#Белгород#Адлер
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