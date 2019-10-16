Льготники Белгорода переходят на электронный проездной билет

Заменить бумажные проездные на банковские карты можно с 15 октября в МФЦ на проспекте Славы и улице Есенина или в Центре соцвыплат на ул. Князя Трубецкого. При заполнении заявления потребуется указать паспортные данные и номера банковской карты.