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Льготники Белгорода переходят на электронный проездной билет

16 октября 2019, 15:11
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
переход на электронный ЕСПБ
Уже в октябре электронным ЕСПБ будут оплачивать проезд 4 750 белгородцев.

Как сообщили в мэрии, в единую автоматизированную систему учёта и оплаты проезда внесли 8 244 банковские карты льготников. В октябре электронным ЕСПБ уже смогут воспользоваться 4 750 человек.

Заменить бумажные проездные на банковские карты можно с 15 октября в МФЦ на проспекте Славы и улице Есенина или в Центре соцвыплат на ул. Князя Трубецкого. При заполнении заявления потребуется указать паспортные данные и номера банковской карты.

Если карты нет, её можно бесплатно оформить в банке. На её обслуживание денег не понадобится. После подачи заявления карту льготника внесут в единую автоматизированную систему учёта и оплаты проезда.

Первого числа каждого месяца на карту автоматически будут зачислять поездки. Остатки перенесут на следующий месяц. С октября количество поездок составит 18. При оплате картой за одну поездку в городе спишут 10,27 руб. Если лимит будет исчерпан, остальные обойдутся в 20 рублей.

Проверить остаток можно на сайте или по телефонам (4722) 42–42–42, 8 (800) 707–10–03 (ГАУ БО «МФЦ»), (4722) 333–960 (МБУ «Центр социальных выплат»).

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