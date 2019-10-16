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Лаборатория профессий будущего появится в Белгороде

16 октября 2019, 08:24
Фото: https://pixabay.com/ru/
Благодаря президентскому гранту на 1,1 млн рублей в областном центре оборудуют лаборатории по профориентации детей.

Одним из 35 обладателей президентских грантов в области стала региональная организация «Российского союза молодёжи».

С помощью проекта «Лаборатория профессий будущего» они смогут в игровой форме обеспечить профориентацию ребятам от 10 до 14 лет, включая около тысячи детей из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ (инвалидов-колясочников).

По данным авторов проекта, таких в Белгороде около 140 человек, но из-за своих особенностей инициативные ребята не могут в полной мере реализовать свои способности. Поэтому для них оснастят восемь специальных учебных мест, а для родителей – 20.

Профессиональная команда расскажет ученикам, какие профессии будут на пике актуальности через 10 лет, помогут развить им необходимые умения и навыки, а для родителей будут проводить лекции, семинары и консультации в области профориентации. Семьям подскажут, как выявить у ребёнка склонности к той или иной профессии и помочь ему раскрыться.

Профориентация будет реализовываться в виде специально разработанных четырёх маршрутов: финансовый, правовой, цифровой, предпринимательский. По словам Дмитрия Колесниченко, заместителя председателя региональной организации РСМ, проект будет реализован совместно с детским городом мастеров «Мастерславль».

Общая сумма расходов на реализацию проекта составит 2,1 млн рублей. Сроки реализации проекта – с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года.

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#Новости#Профориентация#Президентские гранты#Мастерславль#Дети#Общество
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