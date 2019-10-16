Лаборатория профессий будущего появится в Белгороде

Профессиональная команда расскажет ученикам, какие профессии будут на пике актуальности через 10 лет, помогут развить им необходимые умения и навыки, а для родителей будут проводить лекции, семинары и консультации в области профориентации. Семьям подскажут, как выявить у ребёнка склонности к той или иной профессии и помочь ему раскрыться.