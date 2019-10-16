Для жителей Приморья с ограниченными возможностями открылся второй ИРЦ

В начале года такое же учреждение начало работать для жителей Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа». С марта по сентябрь специалисты этого ИРЦ обработали более 1 560 запросов и оказали консультации 630 обратившимся за помощью. Оба центра были открыты при поддержке администрации Приморского края.