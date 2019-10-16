Для жителей Приморья с ограниченными возможностями открылся второй ИРЦ

Posted 16 октября 2019, 07:44
Published 16 октября 2019, 07:44
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
В начале года такое же учреждение начало работать для жителей Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа». С марта по сентябрь специалисты этого ИРЦ обработали более 1 560 запросов и оказали консультации 630 обратившимся за помощью. Оба центра были открыты при поддержке администрации Приморского края.
Большая часть посетителей центра пользуется услугами ФСС. Таких обратившихся 26,9 % от общего числа. При этом вопросы пенсионного обеспечения лиц с ограниченными возможностями были актуальны для 23,8 % посетителей, консультации о предоставлении соцуслуг — для 17,95 % посетителей. Порядок выдачи ТСР (технических средств реабилитации) интересовал 14,6 % обратившихся, вопросы предоставления санаторно-курортного лечения — 12,3 %. Помощь в выборе ТСР была необходима 12 % клиентов центра.
Как рассказала замуправляющего Приморским отделением ФСС Екатерина Беспалова, после открытия ИРЦ сотрудники Фонда проводят консультации об услугах для лиц с ограниченными возможностями еженедельно. Они также помогают этим людям в формировании электронных обращений через портал www.gosuslugi.ru.
За девять месяцев текущего года региональное отделение ФСС закупило ТСР на 130 миллионов рублей. Помимо этого, жителям Приморья, которые приобрели их самостоятельно, выплатили компенсации на 29,3 миллиона рублей.
До начала 2020 года ФСС потратит на покупку ТСР еще 243,9 миллиона рублей. Путёвки на санаторно-курортное лечение для льготных категорий граждан обойдутся Фонду в 47,96 миллиона рублей, а оплата проезда к месту лечения и обратно — в 17,9 миллиона рублей.