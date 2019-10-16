Белгородка вымогала 200 тысяч у мужчины за неразглашение его личных секретов

Posted 16 октября 2019, 16:00
Published 16 октября 2019, 16:00
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
Жительница Валуйского горокруга оставила в интернете объявление об оказании помощи в решении «различных житейских трудностей». Одним из клиентов 22-летней девушки стал местный житель.
39-летний мужчина рассказал ей о своих проблемах и посвятил в тайны личной жизни. Находчивая девушка решила сменить помощь в решении проблем на вымогательство и потребовала за молчание 200 тыс. рублей. Белгородец тоже не растерялся и обратился в полицию.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело за вымогательство по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Ей грозит до четырёх лет тюрьмы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование дела продолжается, сообщили в УМВД России по Белгородской области.