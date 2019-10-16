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Posted 16 октября 2019, 16:00

Published 16 октября 2019, 16:00

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

Белгородка вымогала 200 тысяч у мужчины за неразглашение его личных секретов

Белгородка вымогала 200 тысяч у мужчины за неразглашение его личных секретов

16 октября 2019, 16:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За это девушка может провести за решёткой до четырёх лет.

Жительница Валуйского горокруга оставила в интернете объявление об оказании помощи в решении «различных житейских трудностей». Одним из клиентов 22-летней девушки стал местный житель.

39-летний мужчина рассказал ей о своих проблемах и посвятил в тайны личной жизни. Находчивая девушка решила сменить помощь в решении проблем на вымогательство и потребовала за молчание 200 тыс. рублей. Белгородец тоже не растерялся и обратился в полицию.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за вымогательство по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Ей грозит до четырёх лет тюрьмы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование дела продолжается, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

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#Новости#Происшествия#Валуйки#Девушка#Вымогательство
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