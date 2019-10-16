Белгородка вымогала 200 тысяч у мужчины за неразглашение его личных секретов

39-летний мужчина рассказал ей о своих проблемах и посвятил в тайны личной жизни. Находчивая девушка решила сменить помощь в решении проблем на вымогательство и потребовала за молчание 200 тыс. рублей. Белгородец тоже не растерялся и обратился в полицию.